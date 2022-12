Brescia vs Reggina: i convocati di mister Clotet

Squadra in casa

La sfida di cartello della quindicesima giornata di Serie B è senz’altro quella che andrà in scena allo stadio “Mario Rigamonti” tra il Brescia di mister Pep Clotet e la Reggina di mister Pippo Inzaghi che ritrova il Brescia da ex per la prima volta. Reduce dalla vittoria interna contro la Spal, il Brescia è attualmente al terzo posto appaiato con il Genoa a quota 23 punti e insegue a tre lunghezze di distanza la Reggina, seconda alle spalle del Frosinone. La squadra calabrese è reduce, invece, dalla sfida contro il Benevento terminata due pari.

Ancora assenti Cistana, Olzer e Huard tra le file del Brescia che però potrà contare sull’ottimo stato di forma di Ayè e un sempre più maturo Papetti.

Le dichiarazioni di mister Pep Clotet in conferenza stampa alla viglia della partita.

"Lavoro con una squadra competitiva che dà sempre tutto e suda la maglia per ottenere il meglio. Il risultato non possiamo controllarlo, ma i tifosi sanno che lotteremo al massimo delle nostre possibilità. Il pubblico dovrà essere il nostro dodicesimo uomo".

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro la Reggina.

1 Andrenacci, 4 Adorni, 5 Van de Looi, 6 Galazzi, 7 Viviani, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Garofalo, 18 Jallow, 19 Nuamah, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 24 Bianchi, 26 Bertagnoli, 28 Benali, 30 Pace, 32 Papetti.