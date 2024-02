Brescia-Reggiana | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo il pareggio in extremis firmato da Adorni contro la Sampdoria, il Brescia prosegue il suo cammino in zona play off ospitando la Reggiana allo stadio “Rigamonti”. La sfida, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 24 febbraio alle ore 14.

Pre partita e precedenti

La formazione emiliana si presenta alla sfida reduce dalla sconfitta casalinga per 2-0 maturata contro la Ternana. In classifica i granata occupano la tredicesima posizione a quota 30 punti, soltanto 3 di svantaggio sul Brescia che invece occupa il nono posto a una sola lunghezza dal Modena e dai play off.

Brescia e Reggiana si sfidano per la 50ª volta in Serie B: i lombardi sono la formazione più affrontata dagli emiliani nel torneo (10 successi granata, 22 pareggi e 17 vittorie delle Rondinelle).

Le ultime due sfide di Serie B tra le due compagini si sono concluse in parità: 1-1 nella stagione attuale e 2-2 nella stagione 2021-21 quando il Brescia vinse però la gara d’andata disputata proprio al “Rigamonti” con il punteggio di 3-1,

Dove vederla

Brescia-Reggiana sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 22 Andrenacci, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 16 Cartano, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Papetti, Fares: Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli; Bjarnason; Moncini, Bianchi. Allenatore: Maran. REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli: Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pierangolo; Girma, Antiste; Gondo. Allenatore: Nesta.