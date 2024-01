Brescia, Raffaele Cartano è un nuovo giocatore biancoblù

Il mercato in entrata del Brescia prosegue senza clamore, ma in maniera minuziosa. Dopo aver acquisito le prestazioni del portiere Michele Avella per sostituire l’infortunato Lorenzo Andrenacci, il club di via Solferino ha deciso di puntellare il reparto difensivo a seguito dell’infortunio di Andrea Cistana con l’arrivo di Raffaele Cartano.

Il comunicato del club

Brescia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione per il riscatto le prestazioni del calciatore Raffaele Cartano dalla Carrarese Calcio 1908.

Raffaele, difensore centrale classe 2002, dopo essere cresciuto nei Settori Giovanili di Lucchese e Livorno, nelle ultime due stagioni ha indossato le maglie di Tau Calcio Altopascio e Carrarese Calcio. Benvenuto Raffaele!