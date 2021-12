Il Brescia primo in classifica ospita il Monza al Rigamonti

Domenica 5 dicembre, con il calcio d’inizio fissato alle ore 16.15, il Brescia torna al Rigamonti e ospita il Monza nella sedicesima giornata del campionato di serie B. La formazione di casa arriva alla partita nella miglior condizione di classifica possibile, prima e con un punto di vantaggio sul Pisa, secondo a 29 punti. Il Monza è invece leggermente indietro, a quota 25 punti, in piena corsa playoff.

La squadra di casa è reduce da una prestazione solida e concreta nell’ultima giornata, vinta di misura contro il Parma di Iachini e Buffon. Un risultato positivo è arrivato anche per il Monza nell’ultima giornata, con la vittoria interna per 4 a 1 contro il Cosenza. Guardando le statistiche, da sottolineare per il Brescia è sicuramente l’impatto del reparto offensivo: la squadra di mister Inzaghi vanta il miglior attacco del campionato con ben 27 reti messe a segno fino a questo momento. Non è altrettanto solida la fase difensiva, perforata per 17 volte.

Per quanto riguarda la rosa bresciana, al consueto allenamento della vigilia, hanno svolto lavoro differenziato Ndoj e Labojko, il resto della squadra è stato impegnato in esercitazioni tattiche ed una partitella a campo ridotto al termine dell’allenamento.