Brescia, Possanzini: “A Benevento per giocare senza paura”

Il neo tecnico Davide Possanzini ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per Benevento, prossima tappa del Brescia valida per la venticinquesima giornata del campionato. Sfida delicata per il Brescia che attualmente si trova in zona play out al diciassettesimo posto a quota 25 punti, due soltanto di vantaggio proprio sulla formazione campana. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico biancoblù: “In settimana la squadra s’è allenata bene dimostrando di essere è pronta. Dobbiamo essere consapevoli del momento che stiamo attraversando, ma dobbiamo andare a Benevento senza pensare alla classifica e senza la paura di sbagliare come accaduto con il Modena. Sabato scorso la squadra ha provato a fare ciò che chiedo quindi bisogna continuare così. Ai tifosi dico grazie per aver dimostrato la loro stima nei miei confronti. Con loro ho sempre avuto un rapporto fantastico, ma non voglio sconti e spero di ripagare la fiducia”.