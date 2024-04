Brescia-Pisa | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la bella vittoria esterna arrivata in rimonta contro il Cosenza, il Brescia torna ad abbracciare il pubblico amico dello stadio “Rigamonti” per ospitare il Pisa degli ex Torregrossa e Tramoni. La sfida, valida per la 32ª giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 6 aprile alle ore 14.

Pre partita e precedenti

La formazione toscana si presenta alla sfida reduce dalla pirotecnica per 4-3 contro il Palermo che è costata l’esonero del tecnico Eugenio Corini. In classifica i nerazzurri occupano la nona posizione a quota 40 punti, soltanto 2 in meno dal Brescia.

Dopo aver conquistato la matematica salvezza, le Rondinelle vogliono confermare il piazzamento in zona playoff per continuare a sognare la promozione nella massima serie. Cittadella, Reggiana e proprio il Pisa inseguono però a distanza ravvicinata e occorre vincere per allungare il distacco dalle inseguitrici.

Negli ultimi cinque incontri tra le due squadre, il Brescia non ha mai vinto strappando solamente 3 pareggi contro le due vittorie del Pisa.

All’andata, giocata il 25 novembre, l’incontro terminò in parità con il punteggi di 1-1.

Nel pre partita, Gennaro Borrelli sarà premiato come miglior giocatore del mese di marzo scelto dai tifosi biancazzurri.

Dove vederla

Brescia-Pisa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Lezzerini, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Cartano, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Jallow, Cistana, Adorni, Dickmann; Paghera, Bisoli, Besaggio; Bianchi, Galazzi; Moncini. Allenatore: Maran.

PISA (4-3-2-1): Loria; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Barbieri; Marin, Esteves; Valoti, Moreo, D’Alessandro; Bonfanti. Allenatore: Aquilani.