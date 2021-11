Brescia – Pisa, in campo oggi per mantenere il primo posto in B

Il Brescia scende in campo questo pomeriggio, ore 16.15, contro il Pisa: la sfida è in programma al Rigamonti e la posta in gioco è alta, la squadra di mister Inzaghi infatti dovrà difendere il primo posto della serie B.

Nella consueta conferenza pre partita, mister Inzaghi si è detto soddisfatto di quanto mostrato fino ad ora dalla squadra, sottolineando però come ci siano ampi margini di crescita. Ormai una prima parte di stagione è archiviata, sebbene sia presto per guardare la classifica, l’allenatore ha evidenziato come la sua rosa abbia dimostrato di potersela giocare contro tutti:

“È presto guardare la classifica, dobbiamo vedere le prestazioni della squadra. Per ora possiamo dire una cosa: noi possiamo essere competitivi, è il punto di partenza che cercavamo, la squadra può competere. Affrontiamo una squadra tosta, sarà una bella sfida. Noi però siamo pronti e siamo in un ottimo momento, dobbiamo tornare a fare qualcosa in più e lo sappiamo ma la consapevolezza c’è ed è tanta. Questa squadra può ancora dare molto di più, ci sono giocatori che ancora non si sono accorti della forza che hanno e ci vuole pazienza.”