Brescia vs Pisa: le dichiarazioni di mister Gastaldello

Al termine del pareggio casalingo con il Pisa che costringe il Brescia a giocarsi l’accesso ai play out contro il Palermo in trasferta, il tecnico delle Rondinelle Daniele Gastaldello ha parlato così alla stampa:

“Dispiace non aver portato a casa i tre punti, la squadra lo meritava. Abbiamo giocato una partita importante contro una squadra molto buona. Abbiamo messo in campo tanta voglia e determinazione che ci hanno premiato per la maggior parte della partita. Ancora una volta siamo stati puniti da un episodio e non siamo stati lucidi. Il Pisa è una squadra costruita per andare in serie A e abbiamo giocato alla pari. Se faremo questa prestazione anche a Palermo, e ne sono sicuro, ce la giocheremo anche lì. Peccato per il finale quando la frenesia ha un po’ preso il sopravvento, ma vi assicuro che non è facile gestire certi momenti. Ai ragazzi non voglio dire nulla perché ci hanno provato in tutti i modi e meritavano di vincere. Contro il Palermo ripartiremo da questa grande determinazione. Anche loro si giocano tutto e sarà importante non arrivare scarichi soprattuto dopo aver speso troppo a livello mentale. Occorre portare avanti giorno per giorno le motivazioni che dovranno essere grandi il giorno della partita. Molti ragazzi non hanno mai affrontato questo genere di partite perciò chi ha più esperienza dovrà essere bravo a fargli capire come si giocano. A fine partita avevamo ancora benzina e questo è un buon segnale. In settimana lavoreremo come abbiamo sempre fatto, senza mai tirare indietro la gamba. Al massimo cercheremo di gestire chi ha fatto tante partite ed è un po’ stanco in questo finale di stagione”.