Brescia vs Pisa: i convocati di mister Gastaldello

Sabato 13 maggio alle ore 14, Brescia e Pisa si affronteranno allo stadio “Rigamonti” per affrontare la penultima giornata del campionato di Serie B. Le Rondinelle, spinte da oltre diecimila persone, devono per forza vincere per continuare la lotta salvezza che le vede distanti tre punti dal Cittadella (al momento salvo) e uno dal Cosenza (zona play out). Due, invece, i punti di vantaggio sul Perugia terzultimo in classifica e in zona retrocessione diretta. Saranno diciannove i giocatori convocati da mister Gastaldello che oltre al lungodegente Bertagnoli dovrà rinunciare anche a Papetti, Pace, Jallow, Olzer, Listkowski, Galazzi che si aggiungono alla lista degli infortunati. Quarta convocazione per il giovane Zylf Muca, giocatore della formazione Primavera e nazionale albanese under 18. Unico diffidato e a rischio di saltare l’ultima di campionato contro il Palermo è capitan Bisoli.

Questi i giocatori convocati per la sfida con il Pisa:

Portieri: Andrenacci, Lezzerini;

Difensori: Adorni, Cistana, Huard, Karacic, Mangraviti, Muca;

Centrocampisti: Bisoli, Labojko, Bjorkengren, Ndoj, Scavone, Van de Looi;

Attaccanti: Bianchi, Ayè, Niemeijer, Adryan, Rodriguez.