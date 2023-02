Brescia, Perinetti: "Sosteniamo Gastaldello. Dobbiamo salvarci"

Dopo la conferenza stampa contro tutti del Direttore Generale biancoblù Luigi Micheli, il Responsabile dell’area tecnica del Club Giorgio Perinetti è ha fatto il punto sella situazione sportiva rilasciando una dichiarazione al portale Tuttomercatoweb.

“Dobbiamo essere tutti impegnati in maniera ancora più decisa per risollevare le sorti di una squadra che ha avuto un lungo periodo di flessione. Dobbiamo ottenere la salvezza in tutti i modi, ci sono ancora trentanove punti a disposizione. Gastaldello? È stato il capitano del Brescia dell’ultima promozione del Brescia. È legato all’ambiente e dà tutto per la causa. Già per questo andrebbe sostenuto. Spero possa avere un impatto assolutamente positivo. Questa squadra contrariamente a quanto ho letto non si è mai schierata a favore o contro di nessun allenatore, il gruppo ha sempre dato grande disponibilità e lo farà anche in questa occasione”.