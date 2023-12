Brescia-Parma, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo l’incredibile vittoria in rimonta in terra calabra contro il Catanzaro, il Brescia riabbraccia il proprio pubblico per affrontare la capolista Parma nell’incontro valido per la 19ª giornata del campionato di Serie B e in programma martedì 26 dicembre alle ore 15.

Pre partita

Gli ultimi due precedenti tra le due squadre sono favorevoli ai ducali che in entrambe le occasioni ha avuto la meglio sulle Rondinelle con il punteggio di 2-0.

II Brescia si presenta alla sfida forte di cinque risultati utili consecutivi (2 pareggi e 3 vittorie, le ultime due consecutive). Due sono anche le vittorie consecutive tra le mura amiche dello stadio Rigamonti. In casa biancoblù. Tre successi di fila mancano da settembre 2022 quando in panchina c’era Pep Clotet.

La capolista Parma, che non ha subito gol nelle ultime due trasferte di campionato, è invece reduce dalla vittoria casalinga contro la Ternana e comanda la classifica con 38 punti, a +4 sul Venezia.

Dove vederla

Brescia-Parma sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Adorni, Cistana, Mangraviti; Jallow, Paghera, Bertagnoli, Huard; Bjarnason, Bianchi; Moncini. Allenatore: Maran.

PARMA(4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Sohm, Estevez; Man, Bernabé, Charpentier; Benedyczak. Allenatore: Pecchia.