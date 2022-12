Brescia vs Parma: i convocati di mister Clotet

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Dopo il pareggio stretto di Cosenza, il Brescia è pronto a tornare in campo per affrontare il Parma che al momento si trova a quota 23 punti, uno in meno delle rondinelle. Mister Clotet ritrova Cistana e Olzer, ma è costretto a rinunciare a Bisoli, Huard e Bertagnoli.

I convocati del mister Pep Clotet contro il Parma.

1 Andrenacci, 2 Karacic, 4 Adorni, 5 Van de Looi, 6 Galazzi, 7 Viviani, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 18 Jallow, 19 Nuamah, 21 Labojko, 24 Bianchi, 27 Olzer, 28 Benali, 30 Pace, 32 Papetti.