Brescia vs Parma: le dichiarazioni di mister Clotet

S’è svolta oggi la conferenza stampa di Pep Clotet alla vigilia della partita contro contro il Parma che si disputerà lunedì sera alle 20:30 allo stadio “Rigamonti” di Brescia. Queste le parole le tecnico catalano: "Con il Parma sarà una partita aperta e ci vorrà la giusta dose di equilibrio e qualità di gioco. La squadra ha acquisito la giusta mentalità e anche a Cosenza abbiamo provato in tutti i modi a vincere. Dovremo prenderci la responsabilità di andare avanti, come a Cosenza, ogni volta che avremo il pallone. I centrocampisti dovranno sacrificarsi molto e servirà anche tanto equilibrio perché il Parma è una squadra che può fare male a chiunque. Prevedo una gara molto aperta perché come per Pecchia mi piace un calcio offensivo”. Sulla possibile formazione, invece, il tecnico catalano commenta così: “Contro il Cosenza ho schierato Bianchi perché lo ritenevo adatto – e la sua prestazione ha dimostrato che oltre a Moreo ed Ayè possiamo contare anche su di lui come”.

Fonte immagine: Brescia Calcio.