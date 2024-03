Brescia, Paolo Migliorati si congeda con una lettera ai “suoi” ragazzi

Dopo le dimissioni presentate nel tardo pomeriggio di giovedì 14 marzo, l’ex responsabile del settore giovanile delle Rondinelle, Paolo Migliorati, ha voluto salutare i “suoi” ragazzi, gli staff tecnici e i dirigenti del vivaio biancazzurro con una lettera inviata al Giornale di Brescia.

Il messaggio di congedo

“Avrei voluto farlo di persona e, uno ad uno, salutarvi ma so che ci sarà l’occasione. Desidero ringraziare tutti i ragazzi del settore giovanile del Brescia per l’impegno e la serietà. Ringrazio i bambini della Academy per la gioia e l’entusiasmo. Ringrazio tutti i genitori per aver rispettato il patto di fiducia con me e il mio staff. Ringrazio i mister, i preparatori atletici, i fisioterapisti, i medici, i dirigenti accompagnatori per questi sei anni stupendi di vita vissuta condividendo impegno, fatiche, gioie e dispiaceri. Ho imparato tanto da tutti voi e mi auguro di aver lasciato un buon ricordo. Grazie. Con orgoglio bresciano, sempre Forza Brescia”.