Brescia vs Palermo: i convocati di mister Aglietti

Il Brescia Calcio si prepara a tornare in campo per affrontare il Palermo nella sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Dopo l’esonero di Pep Clotet, per le rondinelle sarà la prima partita del nuovo corso targato Alfredo Aglietti al quale è stato affidato il compito di risollevare le sorti di un Club in difficoltà. Il Brescia, infatti, è reduce da due sconfitte consecutive (Pisa e Parma) e non vince da quattro giornate. L’ultima vittoria risale a un mese fa, domenica 27 novembre, quando allo stadio Rigamonti il Brescia superò la Spal per 2 a 0 grazie alle reti di Ayè e Mangraviti. I biancoblù hanno finora totalizzato 24 punti, uno in più del Palermo dell’ex tecnico artefice della promozione in Serie A Eugenio Corini. La formazione rosanero è reduce da quattro risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto vincendo per 2 a 1 contro il Cagliari.

Per il neo tecnico Aglietti sarà un banco di prova subito importante per dare una sterzata alla classifica e far tornare l’entusiasmo al pubblico di Brescia.

Ecco i convocati di Mister Aglietti per la sfida contro il Palermo:

1 Andrenacci, 3 Huard, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 7 Viviani, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Garofalo, 18 Jallow, 19 Nuamah, 21 Labojko, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 27 Olzer, 28 Benali, 30 Pace, 32 Papetti.