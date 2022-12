Il Brescia non guarisce: con il Palermo finisce 1 a 1

Il Brescia del nuovo corso targato Aglietti non va oltre il pareggio contro il Palermo. Senza Jallow e Ayè fermati a poche ore dalla partita a causa di lievi sintomi influenzali, le rondinelle giocano un buon primo tempo e aprono le marcature al 50’ con Galazzi, ma dopo due minuti vengono raggiunte da Segre. Con il passare dei minuti il Palermo conquista metri di campo mettendo in apprensione il Brescia nei minuti finali, ma il risultato rimane bloccato sull’1 a 1.

La prima occasione è del Brescia e arriva dopo cinque minuti su calcio di punizione di laterale di Galazzi che termina a lato dopo essere stata deviata da Pigliacelli. La risposta del Palermo arriva poco dopo il quarto d’ora con Marconi che ci prova di testa dal limite dell'area piccola, ma Lezzerini para senza difficoltà. Al 24’ il Brescia si rende pericoloso con Bianchi che riceve da Van de Looi, ma Pigliacelli prende il tempo all’attaccante biancoblù che non riesce a calciare in porta. Le rondinelle ci riprovano nei minuti finali, ma la conclusione al volo di Galazzi su assist di Moreo non va a buon fine.

Nella ripresa il Brescia passa in vantaggio dopo cinque minuti con Galazzi bravo a finalizzare al meglio un contropiede di Ndoj e a trafiggere Pigliacelli. Il vantaggio, però, dura pochissimo perché dopo due minuti il Palermo ristabilisce la parità con Segre bravo ad anticipare Lezzerini in uscita. Il gol del pareggio ravviva la formazione rosanero che ci prova prima con Vido e poi Di Mariano, ma le conclusioni si spengono tutte sul fondo. La risposta del Brescia è nei piedi di Van de Looi che ci prova dalla distanza mancando di pochissimo lo specchio della porta. Nei minuti finali il Palermo ha più energie del Brescia e proprio al novantesimo Segre davanti a Lezzerini sciupa un contropiede controllando male il pallone.

Il Brescia interrompe rimane ancora a secco di vittorie, ma ritorna almeno a fare punti dopo due sconfitte consecutive. C’è ancora tanto lavoro da fare per mister Aglietti che tornerà a guidare le rondinelle da martedì 2 gennaio in vista della ripresa del campionato fissata per domenica 15 gennaio in trasferta conto il Sudtirol.

Le dichiarazioni di mister Alfredo Aglietti al termine della partita.

"Fino al gol abbiamo fatto una buona partita poi c'è stato un calo, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché hanno dato tutto. Tra infortuni e squalifiche avevamo anche alcune assenze e la sosta arriva a pennello".

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Bisoli, Papetti, Mangraviti, Huard; Labojko, Van de Looi (17' st Garofalo), Ndoj (17' st Benali); Galazzi (39' st Nuamah); Bianchi (28' st Olzer), Moreo. A disposizione: Andrenacci, Viviani, Pace. Allenatore: Aglietti.

PALERMO (4-4-2): Pigliacelli; Mateju, Bettella, Marconi, Sala; Di Mariano, Segre, Damiani (23' st Saric), Broh; Vido (23' st Floriano), Brunori. A disposizione: Grotta, Massoli, Pierozzi, Accardi, Soleri, Devetak, Peretti, Lancini. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

ASSISTENTI: Bindoni di Venezia; Imperiale di Genova.

RETI: 50’ Galazzi - 52’ Segre.

AMMONIZIONI: Bisoli, Moreo - Brunori.

NOTE: Spettatori: 4856. Calci d'angolo 2-7. Recupero pt 2', st 4'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.