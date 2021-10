Il Brescia ospita il Como: in campo gli uomini di Inzaghi a caccia del secondo successo consecutivo

Il Brescia di mister Inzaghi è a caccia dell’ennesimo risultato utile consecutivo in serie B, ancora a 0 infatti la casellina delle sconfitte. Quest’oggi la squadra è impegnata nella sfida casalinga contro il Como, al momento nella parte bassa della classifica ma in conferenza stampa Inzaghi ha ribadito come possa essere fuorviante affidarsi alla classifica in questo momento della stagione.

Alle domande dei giornalisti, Inzaghi ha risposto sottolineando la volontà del Brescia di crescere partita dopo partita e togliendo ai suoi uomini quanta più pressione possibile: “Non dobbiamo dare risposte a nessuno se non continuare a crescere partita dopo partita. La classifica, in questo momento, non ha un senso guardarla, vogliamo vedere la squadra crescere partita dopo partita ed è questa la cosa più importante. Non è una classifica reale questa. Detto questo, ci teniamo a fare una bella partita in” casa contro una squadra temibile. È una gara che ci dovrà dire di che pasta siamo fatti”.

Arriva puntuale la domanda sull’avversario del giorno, in particolar modo si chiede se ci sia il rischio sottovalutazione da parte dei suoi uomini alla luce della situazione di classifica delle due compagini in campo, il Brescia nella parte alta ed il Como verso il fondo. Il mister risponde evidenziando la principale qualità del Como, una coppia d’attacco da far invidia alla maggior parte delle squadre della serie B: “La coppia d’attacco del Como è da serie A, si capisce già da questo che la classifica non va guardata. Se non affrontiamo la partita col piglio giusto rischiamo di perdere. Ci dirà quello che vogliamo fare e ci vorrà il miglior Brescia della stagione.”