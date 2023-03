Il Brescia ospita l’Offanenghese in amichevole

Il campionato di Serie B si ferma una domenica per dare spazio agli impegni delle nazionali impegnate in amichevoli o nelle gare di qualificazione ai prossimi campionati europei. Le Rondinelle di mister Gastaldello ne approfittano quindi per disputare un test match contro l’Offanenghese, squadra di Eccellenza attualmente all’ottavo posto in classifica. Reduce dalla sconfitta per 3 a 0 contro il Genoa e ultimo in classifica appaiato alla Spal, il Brescia proverà a sfruttare al meglio la sosta e affrontare al massimo le ultime partite di campionato decisive per le sorti della stagione.

La partita si giocherà giovedì 23 marzo a porte chiuse alle ore 14:30 presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia.