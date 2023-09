Brescia, Mohamed Fares è nuovo giocatore biancoblù

In attesa di tornare in campo dopo la sosta delle nazionali, il Brescia Calcio ha perfezionato l’accordo con la Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Mohamed Fares. Laterale mancino classe 1996, Fares si è distinto nella massima serie italiana in particolar modo con le maglie di Hellas Verona, Spal e Lazio, con la quale ha collezionato sei presenze nella fase finale della Champions League 2020/2021.