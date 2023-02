Brescia vs Modena: i convocati di mister Possanzini

Nella sfida valida per la 24ª giornata del campionato di Serie B, il Brescia ospita il Modena allo stadio “Rigamonti”. Dopo l’esonero di Clotet toccherà a Davide Possanzini guidare il Brescia alla vittoria che manca ormai dal 27 novembre quando le Rondinelle superarono 2 a 0 in casa la Spal. Da allora solo pareggi e sconfitte che hanno portato i biancoblù al sedicesimo posto in classifica a quota 25 punti e in piena zona play out. Una vittoria significherebbe tornare a respirare e agganciare in classifica proprio la formazione emiliana distante soli tre punti.

Ecco i convocati di Mister Possanzini per la sfida contro il Modena:

1 Andrenacci, 3 Huard, 4 Adorni, 5 Van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Adryan, 18 Jallow, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 23 Björkengren, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 27 Olzer, 28 Coeff, 29 Listkowski, 30 Pace, 31 Scavone, 32 Papetti.