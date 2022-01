Brescia, mister Inzaghi: “Vorremmo fare di più in casa”

Mister Inzaghi ha tenuto la consueta conferenza stampa nel post-partita tra Brescia e Ternana, sfida finita in pareggio al Rigamonti di Brescia.

L’allenatore delle Rondinelle sottolinea prima di tutto i difetti della squadra, soprattutto nella fase offensiva, che si sono resi evidenti nel corso del match: “Abbiamo raccolto quello che ci siamo meritati. Non siamo stati precisi nei cross e nell’attacco della porta, dobbiamo sicuramente essere più pericolosi. Il campionato però è difficile, abbiamo fatto giocare qualche giovane e sappiamo che indossare la maglia del Brescia presuppone delle difficoltà.”

Durante la sfida il pubblico ha rumoreggiato in più occasioni, in particolare quando i giocatori del Brescia sbagliavano qualche passaggio. Ad esplicita domanda in conferenza stampa, mister Inzaghi però ha preferito non soffermarsi, sottolineando come sicuramente sia pesante indossare la maglia del Brescia: “Indossare la maglia del Brescia è difficile. Noi dobbiamo essere bravi a trascinarci il pubblico dalla nostra parte, sicuramente in casa dobbiamo fare. La classifica però non ce l’ha regalata nessuno, chiaro che vorremmo sempre vincere e fare di più in casa. Ci riusciremo.”

Torna inoltre sulla partita appena conclusa, evidenziando come la squadra non sia partita come avrebbe dovuto ed i primi minuti ha sbagliato troppi palloni: “Non siamo partiti come mi aspettavo. I primi 10 minuti sembravamo a rallentatore, poi la squadra si è sciolta e nel secondo tempo siamo ripartiti bene. Accettiamo il risultato del campo, noi andiamo avanti e dopo la sosta andremo a Cosenza per cercare di vincere.”