Brescia, il Mantova degli ex supera le Rondinelle in amichevole

Arriva contro il Mantova il primo stop pre stagione delle Rondinelle che allo stadio “Martelli” cedono per 3 a 0. I biancorossi degli ex Botturi e Possanzini giocano un’ottima partita candidandosi seriamente a un campionato da protagonisti in Serie C.

La partita rimane in parità fino a pochi minuti dallo scadere della prima frazione quando Monqchello gonfia la rete superando un incolpevole Lezzerini con un gran tiro dalla distanza. Nella ripresa il bresciano Galuppini firma il raddoppio con un pregevole pallonetto. Poco dopo la mezz’ora arriva anche il terzo gol siglato da Debenedetti bravo a trovare il colpo vincente sugli sviluppi un calcio piazzato. Bella prova per il Mantova, mentre per il Brescia c’è ancora lavoro da fare in attesa degli arrivi dal mercato.

IL TABELLINO

MANTOVA – BRESCIA 3-0

MANTOVA: (4-3-3) Festa (71’ Sonzogni); Redaelli (70’ Maggioni), Redolfi, Cavalli, Panizzi (71’ Celesia); Muroni, Burrai (79’ Weiser), Trimboli (71’ Bani); Galuppini (71’ Bragantini), Monachello (71’ Debenedetti), Fiori (71’ Mensah). (Castellani, Napoli, Argint, Suagher). Allenatore: Possanzini.

BRESCIA: (4-3-1-2): Lezzerini; Muca (46’ Maccherini), Cistana, Mangraviti, Huard (46’ Riviera); Bisoli, Van de Looi, Galazzi (41’ Fogliata); Olzer; Nuamah (46’ Ndoj), Bianchi. A disposizione: Cortese, Andrenacci, Papetti, Adorni, Pace, Garofalo, Niemeijer). Allenatore: Gastaldello.

ARBITRO: Zago di Conegliano Veneto.

RETI: 48’ Monachello, 62’ Galuppini, 78’ Debenedetti.

AMMONITI: Redolfi, Trimboli - Nuamah, Riviera, Ndoj.