Brescia, Lorenzo Dickmann miglior giocatore di gennaio

Mai una parola fuori posto, tanto impegno e sudore in ogni partita, così Dickmann ha conquistato Brescia.

È l’esterno biancazzurro, infatti, il miglior giocatore di gennaio votato dai tifosi delle Rondinelle. Un mese davvero importante per il calciatore di mister Maran, non soltanto per il gesto di fair-play in occasione della sfida contro il Modena quando fermò il contropiede per aiutare l’avversario Oukhadda che si era infortunato, ma anche per le ottime prestazioni generali.

Sabato 3 febbraio allo stadio Rigamonti, a pochi istanti dall’inizio di Brescia-Cittadella, Dickmann riceverà il premio davanti al pubblico.