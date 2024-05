Brescia-Lecco | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo il pareggio esterno nel derby contro la Feralpisalò, il Brescia ritrova il pubblico amico del Rigamonti che domenica 5 maggio sarà teatro della sfida con il Lecco. L’incontro, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 15.

Pre partita e precedenti

Il Lecco, prima squadra retrocessa del campionato cadetto in corso, si presenta alla sfida reduce da due sconfitte senza gol (4-0 contro il Parma, 1-0 contro la Sampdoria)

Diversa la situazione per il Brescia che invece è ancora in corsa per un posto nei playoff. La formazione di mister Maran occupa infatti l’ottava posizione in classifica con due punti di vantaggio sul nono posto, ora occupato dal Südtirol.

I precedenti sorridono alle Rondinelle imbattute negli ultimi sei precedenti in Serie B con quattro vittorie e due pareggi.

All’andata, disputa il 16 settembre, il Brescia s’impose con il punteggio di 0-2 grazie alle reti di Borrelli e Bianchi.

Dove vederla

Brescia-Lecco sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Lezzerini, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Cartano, 18 Jallow, 24 Dickmann, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-5-1-1): Lezzerini; Cistana, Papetti, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera, Bertagnoli, Jallow; Galazzi, Bianchi. Allenatore: Maran.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lunetta, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Sersanti; Buso, Novakovich, Guglielmotti. Allenatore: Malgrati.