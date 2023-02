Femminile: il Brescia attende la capolista Lazio

Il Brescia Calcio Femminile scalda i motori in vista della prima giornata del girone di ritorno che vedrà le Leonesse ospitare la capolista Lazio sul campo del Centro Sportivo ?Mario Rigamonti? alle ore 14:30.

Reduce dalla vittoria esterna sul Trento, le Leonesse vogliono fermare ancora la formazione capitolina come accadde all?andata che terminò 1 a 1 grazie al gol di Teresa Fracas realizzato al 90? minuto.

Le dichiarazione del mister Ashraf Seleman al termine della seduta: ?Domani arriva la Lazio, la squadra più forte del campionato. Credo che loro siano già in A dal punto di vista degli investimenti, delle strutture e della rosa che hanno a disposizione. Credo che questa per loro sia una specie di stagione di transito per loro, hanno un grande vantaggio nei confronti delle altre. Poi ovviamente c?è il campo e se devo essere sincero mi aspettavo di trovare una Lazio quasi a punteggio pieno proprio per i motivi che ho detto poco fa. All?andata facemmo un impresa giocando un?ottima gara: domani cercheremo di fare un?altra impresa provando a fare la nostra partita e metterli in difficoltà. Spero di recuperare qualcuna domani che ci possa aiutare per questa sfida complicata, ma siamo il Brescia e sappiamo come affrontare mentalmente queste partite. Spero soprattutto che ci sia un grande pubblico a spingere le nostre ragazze?.

Di seguito la lista delle convocate per la sfida con la Lazio:

PORTIERI: 1 Lugli, 32 Ferrari.

DIFENSORI: 6 Viscardi, 8 Barcella, 12 Fracaros, 14 Galbiati, 15 Ripamonti, 17 Perin.

CENTROCAMPISTE: 4 Ghisi, 10 Merli C., 21 Farina, 23 Magri, 25 Panza, 30 Bianchi, 33 Bortolin, 48 Pedrini.

ATTACCANTI: 7 Brayda, 22 Pasquali, 20 Hjohlman, 71 Fracas, 97 Lonati.