Brescia sconfitto a testa alta dalla Juventus

Il Brescia tiene testa con orgoglio alla Juventus che però ha la meglio al termine dei novanta minuti ed elimina le leonesse nella terza e ultima giornata del girone preliminare di Coppa Italia. Partita quasi perfetta del Brescia che però passa in svantaggio al quarto d’ora: tiro cross di Pfattner sporcato da Galbiati e pall che s’infila all’angolino. Il Brescia reagisce con Brayda e Magri, ma il primo tempo si chiude con le bianconere in vantaggio. Nella seconda frazione di gioco l’intraprendenza del Brescia viene premiata al 57’ con il gol del pareggio firmato Luana Merli: filtrante di Ghisi nello spazio per Luana Merli che brucia in velocità le dirette avversarie e davanti a Forcinella la batte sul primo palo. Il pareggio resiste fino alla mezz’ora quando la maggior qualità delle bianconera prende il sopravvento. A siglare il nuovo vantaggio è Sembrandt che tocca il cross di Boattin dalla sinistra e trova il palo lontano. Il gol del sorpasso è un duro colpo per il Brescia che con il passare dei minuti abbassa cala d’intensità e subisce anche il terzo gol con Cristiana Girelli che di testa sul secondo palo insacca su corner. Nel primo minuti di recupero arriva anche il quarto gol per le bianconere con Boattin che trova di controbalzo dal limite l’incrocio dei pali. L’ultima occasione della partita è del Brescia che fino all’ultimo non molla e ci prova con Magri dalla distanza, ma Fora fa due passi indietro e blocca.

Al triplice fischio termina la partita con la vittoria della Juventus, comunque più sudata del previsto nonostante il risultato. Per il Brescia sono tanti gli spunti positivi soprattuto in vista della ripresa del campionato, domenica prossima sempre al Centro Sportivo “Mario Rigamonti” contro il Tavagnacco.

Le dichiarazioni di mister Achraf Seleman al termine della partita.

“Sapevamo di incontrare una delle squadre più forti d’Italia. Sapevamo che sarebbe stata ovviamente dura, che sarebbe servito tanto cuore e tanto sacrificio e che probabilmente non sarebbe bastato. Invece le ragazze hanno fatto una prestazione davvero importante, riuscendo anche ad arrivare al pareggio ad inizio secondo tempo. Peccato per gli ultimi minuti, con quei due gol incassati. Lì abbiamo sbagliato. Sotto questo aspetto dobbiamo migliorare, per restare sempre concentrate e con l’asticella dell’attenzione al massimo. Avevamo preparato così la partita, e si sono visti i risultati in campo, non concedendo occasioni pulite alla Juventus, che ha segnato su situazioni occasionali. Ciò vuol dire che durante la settimana la squadra ha lavorato bene e ha fatto un lavoro importante. A parte gli ultimi otto minuti di partita, non posso rimproverare nulla alle ragazze. Abbiamo incontrato una squadra fortissima, ed era complicato restare in partita fino al 90esimo. Quindi complimenti alle ragazze. Segnare un gol alla Juventus è stato comunque emozionante sia per le ragazze che per i nostri tifosi. Far gol alla Juventus è sempre qualcosa di importante. Per il resto, è stato un buon test. Domenica abbiamo una partita che conta un po’ di più per quanto riguarda il nostro percorso di campionato. Dobbiamo cercare di scendere in campo contro il Tavagnacco con questa voglia e con questa applicazione per poter fare bene”.

IL TABELLINO

BRESCIA-JUVENTUS 1-4

BRESCIA: Lugli, Ripamonti (83’ Barcella), Galbiati, Perin, Ghisi, Brayda (83’ Farina), Merli C. (61’ Bianchi), Magri, Fracaros (61’ Viscardi), Merli L. (76 Pasquali), Hjohlman. A disposizione: Ferrari, Pedrini, Fracas, Lonati. Allenatore: Seleman.

JUVENTUS: Forcinella, Pedersen, Rosucci (Cap) (1’ st Gama), Beerensteyn, Pfattner (74’ Bertucci), Boattin, Grosso, Girelli, Caruso (66’ Cernoia), Sembrant (74’ Schatzer), Duljan (66’ Bonfantini). A disposizione: Aprile, Cantore, Lundorf, Zamanian. Allenatore: Montemurro.

RETI: 57’ Merli L. – 13’ Pfattner, 71’ Sembrant, 85’ Girelli, 90’ Boattin.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.