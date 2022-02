Brescia in trasferta a Como: obiettivo vittoria per mantenere la vetta

Il Brescia è impegnato sul campo del Como per la 26esima giornata di serie B, il calcio d’inizio è fissato per le ore 14.05. La squadra di mister Inzaghi cerca la seconda vittoria consecutiva, fondamentale per dar seguito al tabù infranto al Rigamonti (vittoria per 2 a 0 contro l’Ascoli) e salvaguardare il primo posto. Il Brescia, infatti, comanda la classifica di serie B con 47 punti, con un punto di vantaggio sulle tre inseguitrici: Cremonese, Pisa e Lecce.

La Cremonese sarà impegnata, in trasferta, sul campo della Ternana questo pomeriggio, in contemporanea con la sfida del Brescia. Lecce e Pisa invece giocheranno domani, entrambe alle 15.35, rispettivamente contro Monza e Reggina. La gara più difficile è quella del Lecce, in trasferta sul difficile campo del Monza che è intenzionato a ridurre i 2 punti di svantaggio che lo allontanano dal gruppo di testa.