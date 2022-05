Il Brescia in campo questo pomeriggio per il primo turno dei playoff: arriva il Perugia

Il Brescia sfida il Perugia nell’andata del primo turno dei playoff di serie B, coltivando il sogno della promozione in serie A. La sfida si terrà al Rigamonti di Brescia, dove si spera in una grande affluenza, agevolata dai prezzi speciali promossi dal club sia per le curve che per la gradinata (14.50 euro).

Le due squadre sono arrivate, al termine della stagione, al quinto posto nel caso del Brescia e all’ottavo nel caso del Perugia. Lo stato di salute però era leggermente migliore per il Perugia, con 10 punti conquistati nelle ultime 5 giornate invece degli 8 portati a casa del Brescia. Il divario più grande di cui può vantarsi il Brescia però è rappresentato dalla differenza reti, e di conseguenza dai gol fatti: ben 55 nel corso della stagione, pur avendo il capocannoniere che non è andato in doppia cifra (Moreo, 9 reti).

Mister Corini si è detto fiducioso della squadra, sottolineando le possibilità del Brescia di raggiungere l’obiettivo prefissato: "La pressione non ci spaventa, perché questa squadra ha fatto un campionato di vertice e la ha da inizio torneo. Abbiamo tutto per poter raggiungere l'obiettivo e ci siamo preparati per questo

Vogliamo approcciarci con grande entusiasmo e determinazione ai playoff. Scenderemo in campo per vincerla, non andremo a cercare il pareggio. Mi aspetto un Perugia aggressivo capace di giocare un calcio molto verticale, siamo però preparati per affrontarli. L’equilibrio mentale è fondamentale in queste partite, bisogna saper cavalcare o gestire le difficoltà.”