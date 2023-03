Il Genoa passa al Rigamonti

Dopo tre pareggi consecutivi arriva un’altra sconfitta per il Brescia contro il Genoa secondo in classifica. La squadra di mister Gastaldello rimane così ancorata a 28 punti in compagnia della Spal e distante 5 punti dalla salvezza.

Nel primo tempo le due squadre giocano una partita più tattica dando vita a poche occasioni da gol. A creare qualche affanno sono però gli ospiti al quarto d’ora con Bani che riceve di testa da Vogliacco e devia in porta, ma Andrenacci è attento e chiude lo specchio. I rossoblù ci riprovano al 38’ con Dragusin sugli sviluppi di una punizione laterale, ma la sua conclusione da distanza ravvicinata termina alta. Quando il primo tempo sembra avviarsi in parità arriva il gol del Genoa: Gudmundsson lotta con Huard e dal fondo riesce a crossare in area, Andrenacci smanaccia corto dove c’è Salcedo che batte in velocità la retroguardia bresciana e fa gol.

Nella seconda frazione di gioco la squadra di mister Gastaldello prova a riprendere la partita: prima con Rodriguez anticipato di poco da Vogliacco su assist di Bisoli, poi con Ndoj che in area da buona posizione calcia mancando però lo specchio della porta. Le Rondinelle sono poco incisive e al 70’ il Genoa raddoppia con Gudmundsson ben servito da un filtrante di Ekuban. La partita è ormai indirizzata e al 91’ il Grifone cala il tris ancora sull’asse Ekuban-Gudmundsson.

Per il Brescia arriva così la quattordicesima sconfitta stagionale, ma la lotta per la salvezza è ancora aperta e riparte sabato prossimo in trasferta ad Ascoli.

IL TABELLINO

BRESCIA – GENOA 0-3

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Huard; Bisoli (81′ Listkowski), Van de Looi 6 (81′ Labojko), Ndoj; Rodriguez (71′ Niemeijer), Galazzi (58′ Adryan); Ayè (71′ Bianchi). A disposizione: Lezzerini, Karacic, Mangraviti, Björkengren, Pace, Scavone. Allenatore Gastaldello.

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco (81′ Criscito), Dragusin; Sabelli (76′ Hefti), Jagiello (66′ Sturaro), Badelj, Strootman (66′ Frendrup), Haps; Salcedo (66′ Ekuban), Gudmundsson. A disposizione: Semper, Ilsanker, Matturro, Yalçin, Dragus, Tourè. Allenatore: Gilardino .

ARBITRO:: Sozza di Seregno.

ASSISTENTI: Capaldo di Napoli; Scatragli di Arezzo.

RETI: 46’ pt Salcedo, 70′ Gudmundsson, 91′ Gudmundsson.

AMMONITI: Ndoj - Vogliacco.

NOTE: Spettatori: 6.523. Calci d’angolo: 5-1. Recupero: 2′ pt; 4′ st.

