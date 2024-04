Brescia, Gennaro Borrelli miglior giocatore di marzo

Arrivato in estate dal Frosinone da vincitore del campionato di Serie B, Gennaro Borrelli ha conquistato Brescia in poco tempo a suon di gol (9 in stagione) e prestazioni sempre di alto livello.

Tutto ciò ha fatto innamorare i tifosi delle Rondinelle che hanno di deciso di votare Borrelli come miglior giocatore del mese di marzo. Un riconoscimento importante e un notevole attestato di stima per l’attaccante 24enne, soprattutto dopo l'infortunio, rimediato il lunedì di pasquetta nella sfida vinta contro il Cosenza, che lo costringerà a chiudere in anticipio la stagione.

Sabato 6 aprile, a pochi istanti dall’inizio di Brescia-Pisa, Borrelli riceverà il premio davanti al pubblico dello stadio "Rigamonti".