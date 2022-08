Il Brescia cade a Frosinone

Prima trasferta per il Brescia e prima sconfitta stagionale. Una brutta partita quella del Brescia che ha sbagliato tanto, soprattutto in fase difensiva, e non si è quasi mai reso pericoloso.

PRIMO TEMPO. Le rondinelle sembrano cominciare bene e dopo un minuto ci provano con Ayè che spalle alla porta si gira e calcia mancando la porta di pochi centimetri. Il Frosinone però ci mette poco a prendere possesso del campo e già al terzo minuto Lezzerini è chiamato respingere un tiro di Caso dall'interno dell'area. Il Frosinone insiste e al 7’ è Moro a provarci dall'interno dell'area, ma Lezzerini respinge ancora. Il Brescia prova a farsi vedere con un colpo di testa di Moreo su assist di Bisoli, ma al quarto d’ora i ciociari passano in vantaggio: assist di Rohden e incornata di Moro. Lezzerini riesce a toccare la palla ma non quanto basta e il Brescia è sotto.

Il Frosinone attacca sulla corsia di destra e sfiora il raddoppio: cross rasoterra di Garritano e scivolata di Moro che manca il pallone di un soffio. Dopo le assenze forzate di Cistana e Huard, mister Clotet deve rinunciare anche a Van de Looi. Il centrocampista olandese prova a restare in campo, ma al 28’ deve lasciare spazio a Labojko. Sul finire del primo tempo il Brescia prova ad agguantare il pareggio: Papetti ci prova di testa su sponda di Moreo ma la difesa gialloblù devia in angolo. Sul corner successivo è Mangraviti a provarci mancando però il pallone di un soffio.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa il Frosinone parte bene e al 58’ allunga le distanze: Caso è lanciato in profondità, riceva palla, entra in area, salta Lezzerini e deposita in rete. Al quarto d’ora mister Clotet inserisce Bertagnoli e Niemeijer per Ndoj e Mangraviti, ma il film della partita non cambia con il Frosinone in pieno possesso della partita. Le rondinelle hanno una timida reazione al 73’ con un colpo di testa di

Niemeijer su cross di Bisoli ma la sfera è troppo debole e Turati blocca senza affanno. A cinque minuti dal termine cambia ancora il parziale al Benito Stirpe: scivolata vincente di Mulattieri e terzo gol che Lezzerini non riesce a evitare nonostante un’uscita disperata.

Nei minuti di recupero il Frosinone potrebbe segnare ancora con Ciervo bravo a calciare di prima intenzione, ma il suo tiro non centra lo specchio della porta.

Le rondinelle partiranno da Frosinone nella mattinata di lunedì e sono attesa al Centro Sportivo di Torbole già nel primo pomeriggio per la ripresa degli allenamenti in vista della terza giornata in programma lunedì 29 in trasferta contro il Como.

Per Van de Looi sembrerebbe trattarsi di un affaticamento al polpaccio, ma le sue condizioni saranno valutato meglio nei prossimi giorni dopo ulteriori controlli.

IL TABELLINO

FROSINONE - BRESCIA 3-0

FROSINONE: Turati, Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali, Boloca, Kone (80’ Oliveri), Rohden (67’ Ciervo), Garritano (75’ Lulic), Caso (67’ Bocic), Moro (75’ Mulattieri). A disp.: Loria, Marcianò, Haoudi, Bocic, Ciervo, Kalaj, Monterisi, Bracaglia, Borrelli. All.: Grosso.

BRESCIA: Lezzerini, Karacic, Papetti (78’ Galazzi), Adorni, Mangraviti, Bisoli, Van de Looi (28’ Labojko), Ndoj (60’ Bertagnoli), Moreo, Ayé, Bianchi, (60’ Niemeijer). A disp.: Andrenacci, Garofalo, Nuamah, Olzer. All.: Clotet.

ARBITRO: Volpi di Arezzo

ASSISTENTI: Berti di Prato; Politi di Lecce.

MARCATORI: 15' pt Moro, 58’ Caso, 85’ Mulattieri.

AMMONITI: Karacic (B), Papetti (B), Oyono (F), Ciervo (F).

NOTE: Calci d'angolo 4-3. Recupero pt 3', st 6'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.