Brescia, finisce 1 a 1 il big match contro il Monza: vetta a – 4 punti

All’U-Power stadium di Monza è andata in scena la 35esima giornata di serie B tra Monza e Brescia, due tra le candidate per la promozione diretta in serie A. L’arbitro della sfida è stato il signor Marinelli, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Rocca. Una sfida equilibrata, sbloccata dal Monza e riagguantata dal Brescia solo nei minuti finali: il pareggio però serve a poco ora. Il Brescia conquista un punto e muove di poco la sua classifica, ora in sesta posizione a quota 62 punti. La vetta dista solo 4 punti, ora saldamente occupata dalla Cremonese, vittoriosa contro il Cosenza nell’ultima giornata.

Il primo tempo è equilibrato tra le due squadre, con le due compagini attente a non scoprirsi troppo nella fase difensiva. Ad aprire le marcature è stato il Monza, in gol con Machin Pepìn al quarto minuto del secondo tempo. Ci pensa poi capitan Bisoli a riequilibrare il match, andato in gol al 36’ della ripresa. La squadra di mister Corini non smette di crederci ma il gol della definitiva vittoria, ed annessi tre punti, continua a mancare.

Al termine del match, anche Bisoli si è fermato ai microfoni, oltre al consueto stop di mister Corini. Queste le dichiarazioni del capitano del Brescia: “C'è rammarico perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e sia oggi che col Pisa meritavamo 6 punti. Vogliamo lo stadio pieno perché noi ci crediamo e crederemo fino all'ultimo. Siamo un grande gruppo e una grande squadra.”

Sulla stessa linea è il pensiero di Corini, fiducioso sulle prossime tre gare: “La squadra ha disputato una prova molto generosa e di grande personalità. Abbiamo tutto per vincere le ultime tre partite. Pensiamo alla SPAL." Appuntamento, perciò, a lunedì prossimo.