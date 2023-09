La Primavera del Brescia vince il derby contro la Feralpisalò

Il primo derby stagionale tra Brescia e Feralpisalò è biancoblù. Con un netto 4-1, le giovani Rondinelle hanno superato i Leoni del Garda nella seconda giornata del campionato di Primavera 2.

Nei primi minuti di gioco la Feralpisalò muove bene il pallone alla ricerca di spazi, ma la formazione allenata da mister Belingheri copre bene gli spazi e con il passare dei minuti alza anche i giri del motore. Le scorribande degli esterni biancoblù mettono in difficoltà i gardesani che poco prima del quarto d’ora passano in svantaggio: lancio lungo per Ferro che vince un contrasto con il proprio marcatore, entra in area e batte il portiere con un tiro potente che prima di entrare in rete sbatte sulla traversa. Il Brescia insiste e al 21’ raddoppia con Orlandi bravo raccogliere un pallone sporco in area di rigore e a batter Righetti.

I padroni di casa calano d’intensità e nei minuti finali la Feralpisalò ne approfitta per accorciare le distanze con Danesi, abile su calcio d’angolo a staccare più alto di tutti e battere Cortese.

Nella ripresa il Brescia entra in campo deciso a chiudere la partita mettendo pressione agli avversari sin dalle prime battute e i risultati si vedono al 61’ quando Grossi trova la via del gol approfittando di un pasticcio difensivo. Le Rondinelle non commettono più l’errore del primo tempo, tengono alta la concentrazione e al minuto 83 Ghidini mette la parola fine alla partita segnando un gol con un preciso diagonale rasoterra.

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Brescia che sabato prossimo affronterà il Como in trasferta. Brutta sconfitta, invece, per la Feralpisalò che nel prossimo turno sarà impegnata sul campo dell’Alessandria.

IL TABELLINO

BRESCIA - FERALPISALÒ 4-1

BRESCIA (4-3-3): Cortese, Savalli, Faggiano (89’ Maffeis), Contessi, Pandini, Gussago, Grossi (86’ Rizza), Tomaselli (46’ Ghidini), Ferro (86’ Caliendo), Orlandi (81’ Posniak), Maisterra. A disposizione: Andreoli, Bedussi, Nuamah, Maucci. Allenatore: Belingheri.

FERALPISALÒ (4-1-4-1): Righetti, Gaverini (72’ Zappa), Peli, Contrasto, Pacurar (46’ Xhepa), Danesi, Nasti, Cantamessa (77’ Inverardi), Benti, Picchi (72’ Mombrini), Gjyla (82’ Gatti). A disposizione: Faganio, Rebussi, Noventa, Bettolini, Rubagotti. Allenatore: Coltrini.

ARBITRO: Nigro di Prato.

ASSISTENTI: Cardona di Catania; Cavalli di Bergamo.

RETI: 13’ Ferro, 21’ Orlandi, 61’ Grossi, 83’ Ghidini - 41’ Danesi.

AMMONIZIONI: Tomaselli - Gaverini, Nasti, Peli.