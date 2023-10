Brescia-Feralpisalò: le formazioni ufficiali. Fischio d’inizio alle 20:30

Tutto pronto per il primo derby bresciano in Serie B. Tra meno di un’ora Brescia e Feralpisalò si affronteranno per la prima volta in assoluto allo stadio “Rigamonti”.

A dirigere l’incontro sarà il signor Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Gli assistenti saranno i signori Mauro Galetto della sezione di Rovigo e Marco Ceolin della sezione di Treviso, mentre il Quarto Ufficiale sarà il signor Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa.

Le formazioni ufficiali:

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera, Fares; Ndoj; Moncini, Bianchi. A disposizione: Andrenacci, Huard, van de Looi, Jallow, Fogliata, Galazzi, Olzer, Adorni, Borrelli. Allenatore: Gastaldello.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Letizia, Bacchetti, Pilati; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Balestrero, Martella; Buti?, La Mantia. A disposizione: Minelli, Tonetto, Di Molfetta, Compagnon, Zennaro, Carraro, Sau, Hergheligiu, Bergonzi, Parigini, Gjyla, Pietrelli. Allenatore: Vecchi.