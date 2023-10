Brescia-Feralpisalò, le dichiarazioni del mister Stefano Vecchi

Al termine del primo storico derby bresciano, finito in parità, in conferenza stampa il mister Stefano Vecchi ha analizzato così la partita:

“Abbiamo disputata una gran gara, un’ottima partita e un primo tempo superlativo. Sapevamo che reggere quei ritmi sarebbe stato difficile e con il passare dei minuti è salita anche la forza tecnica del Brescia. Ci servirebbe anche un pizzico di buona sorte per riuscire a portare a casa un risultato pieno, ma in questo momento ci portiamo a casa la soddisfazione di aver giocato un’ottima prestazione e aver conquistato un punto che fa classifica e morale, soprattuto contro una squadra forte. Siamo contenti di essere stati all’altezza dell’impegno, la squadra ha i valori per raggiungere l’obiettivo e possiamo crescere ancora. Ora arriva la sosta, lavoreremo ancora perché questo è un gruppo che non s’è mai risparmiato e al rientro ci faremo trovare pronti”.