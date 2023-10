Brescia-Feralpisalò, Gastaldello: “Grande reazione della squadra, ma non possiamo regalare il primo tempo”

Sesto risultato utile consecutivo per le Rondinelle che al “Rigamonti” rimontano nel finale la Feralpisalò chiudendo il primo storico derby bresciano sull’1-1.

Al termine della partita ha parlato in conferenza stampa il tecnico biancoblù Daniele Gastaldello che ha analizzato così la partita:



“È la seconda volta che pareggiamo così regalando il primo tempo. Nella ripresa poi siamo costretti a fare molti sforzi per andare a recuperare la partita. Ora arriva la sosta e proveremo a capire come mai accade questo. Nel primo tempo la partita è stata dominata dalla Feralpisalò, nel secondo dal Brescia perciò penso che il pareggio alla fine sia giusto”.

“Guardo il lato positivo, sotto di un gol contro una squadra che si era chiusa dietro non era facile andare a riprenderla ma ho visto lo spirito e la voglia dei ragazzi che hanno fatto di tutto. Mi piace la reazione che ha la squadra, però bisogna risolvere il problema dei primi tempi, occorre entrare in campo più aggressivi e con più intensità perché non possiamo regalare tutti i primi tempi”.

“Ndoj ha giocato perché come dico sempre, se un giocatore mi dà tutto durante la settimana lo faccio giocare. Emanuele ha lavorato molto bene e così l’ho schierato. Il fatto che non abbia fatto bene non cambia nulla, deve continuare a lavorare e farsi sempre trovare pronto. Per quanto riguarda Fares, ha bisogno di lavorare e prendere il ritmo partita perché sono due anni che è fermo. Non è il Fares che conosciamo, deve crescere ancora molta e sto cercando di aiutarlo in tutti i modi”.

“L’ingresso di Borrelli è servito a dare più presenza e centimetri in area. Mi aspettavo che la squadra crossasse di più e lo dicevamo anche dalla panchina. Avendo inserito tanti attaccanti avevamo bisogno di più palloni in area e così è arrivato il gol”.

“La settimana prossima lavoreremo molto a livello fisico perché i giocatori ne hanno bisogno e la sosta arriva nel momento giusto. Alla ripresa avremo un tour de force e avremo bisogno di tutti i giocatori perché giocare ogni tre giorni non sarà per niente facile”.