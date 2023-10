Brescia-Feralpisalò, il primo derby finisce in parità

È terminato 1-1 il primo storico derby bresciano in Serie B tra Brescia e Feralpisalò. Nel primo tempo i Leoni del Garda si fanno preferire alle Rondinelle che però reagiscono nella ripresa trovando il pareggio nel recupero grazie anche al supporto del pubblico del “Rigamonti”.

Avvio di gara propositivo della Feralpisalò che sin dalle prime battute tiene alto il ritmo pressando a tutto campo il Brescia. Dopo un minuto Buti? scodella in area un pallone insidioso, ma Ndoj è ben appostato e allontana. La formazione verdeblù insiste e al 10’ costruisce la prima nitida occasione, ma al momento del tiro Buti? scivola mancando lo specchio. Passano due minuti e i Leoni del Garda trovano la via del gol: l’ex Martella muove palla sulla sinistra e crossa sul secondo palo dove si fa trovare pronto La Mantia che batte Lezzerini con un colpo di testa preciso a fil di palo.

La squadra di mister Vecchi non si accontenta, continua ad attaccare e al quarto d’ora sfiora il raddoppio ancora con La Mantia che ci prova in girata aerea, ma la palla termina alta. Le Rondinelle faticano a differenza dei gardesani che giocano disinvolti e ancora una volta vanno vicini al gol: Fares non resiste a Felici che s’invola sulla destra e crossa al centro per La Mantia che schiaccia di testa sfiorando di un nulla il palo. Al 24’ Letizia sfonda centralmente e dai venticinque metri calcia in porta. Lezzerini non è preciso nell’intervento ma riesce comunque a deviare in angolo.

Il Brescia ha un sussulto intorno alla mezz’ora, ma la difesa salodiana fa buona guardia impedendo due volte a Bianchi di intercettare il pallone. Al 33’ Lezzerini si riscatta prendendo gli applausi del pubblico con un duplice intervento reso però inutile dalla segnalazione di fuorigioco da parte dell’assistente. Al minuto 37 le Rondinelle hanno la loro migliore occasione: dopo un rimpallo in area la palla arriva a Bisoli che ci prova da posizione ravvicinata, ma il suo destro termina alto. L’ultima occasione della prima frazione è ancora a tinte verdeblù con un tiro dalla distanza che Lezzerini è bravo a deviare in corner.

Dopo un minuto di recupero il direttore di gara fischia la fine del primo tempo mandando le due squadre negli spogliatoi con il punteggio di 1-0 per la Feralpisalò.

Nella ripresa mister Gastaldello inserisce subito Van de Looi al posto di Paghera per ravvivare l’azione offensiva. Le Rondinelle alzano il ritmo, attaccano con più intensità e tengono in costante apprensione la Feralpisalò che però si difende con ordine. Al 54’ chance per il Brescia: dalla trequarti Dickmann calcia forte in area, ma la palla non viene intercettata e sfuma a lato. Il Brescia si allunga e la Feralpisalò prova a far male in contropiede, ma Buti? e La Mantia sono imprecisi sotto porta. Al minuto 64 il Brescia sfiora il gol: Pizzignacco è super a deviare la botta da fuori area di Van de Looi. La palla arriva a Dickmann che al volo prova a ribadire in rete ma spedisce alto. Tra le fila del Brescia entra Borrelli al posto dell’infortunato Mangraviti. L’ex attaccante del Frosinone ha subito un’occasione, ma il cross di Dickmann è leggermente alto per essere colpito di testa. I biancoblù insistono e poco più tardi è Olzer a far sobbalzare la curva nord: giocata pregevole e tiro in porta che si spegne a lato di pochissimo. Al 78’ è ancora Brescia: Bianchi ci prova con il piatto, ma Pizzignacco respinge a terra. Sulla ribattuta si avventa Borrelli che centra il palo da pochi passi. Le Rondinelle si riversano in avanti spinte dal proprio pubblico alla ricerca del pareggio che arriva nel primo minuto di recupero: traversone di Dickmann, sponda aerea di Borrelli e zampata vincente di Moncini che vale l’uno pari.

Nei minuti finali la formazione biancoblù prova a ribaltare la partita mossa dall’entusiasmo del gol, ma il risultato non cambia: il primo derby bresciano termina in parità.

IL TABELLINO

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti (68’ Borrelli); Dickmann, Bisoli, Paghera (46’ Van de Looi), Fares (54’ Huard); Ndoj (54’ Olzer); Moncini, Bianchi. A disposizione: Andrenacci, Jallow, Fogliata, Galazzi, Adorni. Allenatore: Gastaldello.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Letizia, Bacchetti, Pilati; Felici (86’ Zennaro), Kourfalidis (86’ Di Molfetta), Fiordilino (65’ Hergheligiu), Balestrero, Martella (75’ Tonetto); Buti? (75’ Bergonzi), La Mantia. A disposizione: Minelli, Compagnon, Carraro, Sau, Parigini, Gjyla, Pietrelli. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

ASSISTENTI: Galetto di Rovigo; Ceolin di Treviso.

RETI: 91’ Moncini - 12’ La Mantia

AMMONITI: Cistana, Moncini - Pilati, Balestrero, La Mantia,

NOTE: Spettatori: 12.042. Recupero: 1’-7’.