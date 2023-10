Brescia-Feralpisalò: i convocati dal mister Stefano Vecchi

Questo pomeriggio i Leoni del Garda hanno sostenuto l’allenamento di rifinitura sul prato dell’antistadio “Carlo Amadei” di Salò, in vista della sfida di venerdì sera contro il Brescia, valida per la nona giornata di Serie B 2023/2024, con calcio d’inizio alle ore 20:30 allo stadio “Rigamonti” di Brescia (in diretta su Sky Sport, Now e Dazn).

Tra le fila verdeblù sono ancora indisponibili, Ferrarini, Voltan, Da Cruz, Verzeletti e Camporese ai quali si aggiunge lo squalificato Ceppitelli.



Questa la lista dei convocati diramata dal tecnico Stefano Vecchi al termine della seduta:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe;

DIFENSORI

3 Tonetto, 6 Bacchetti, 19 Pilati, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia;

CENTROCAMPISTI

8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 21 Carraro, 27 Hergheligiu, 39, Kourfalidis, 99 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 10 Di Molfetta, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 77 Gjyla, 91 La Mantia, 97 Felici.