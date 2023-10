Brescia-Feralpisalò, le parole di Stefano Vecchi alla vigilia del derby

Manca sempre meno al primo derby bresciano in Serie B, in programma venerdì 6 ottobre alle ore 20:30 allo stadio “Rigamonti” di Brescia. Rondinelle e Leoni del Garda apriranno la non giornata del campionato di Serie B affrontandosi per la prima volta in una gara ufficiale.

La Feralpisalò, reduce dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia, vuole riscattare la prestazione negativa con l’obiettivo di fare punti preziosi in ottica salvezza. Diversa situazione per il Brescia che nell’ultimo turno ha pareggiato contro l’Ascoli ed è ancora imbattuto in campionato.

Al termine dell’allenamento di rifinitura, svoltosi questo pomeriggio sul prato dell’antistadio “Carlo Amadei” di Salò, il tecnico Stefano Vecchi ha parlato alla stampa.

Queste le sue parole rilasciate alla viglia della partita:

“Per la Feralpisalò domani sarà una gara importante per molti aspetti. Siamo la prima società bresciana a disputare un derby a Brescia, la prima società della provincia ad andare in Serie B. La partita di domani diventa per noi un motivo di orgoglio e soddisfazione perché significa che gli anni passati abbiamo lavorato bene fino ad arrivare a giocare partite di questo tipo. Del punto di vista del prestigio il Brescia ha più da perdere, mentre per quanto riguarda la classifica entrambi abbiamo bisogno di punti. Il Brescia sta facendo un percorso importante a differenza nostra che arriviamo da una brutta sconfitta. Dobbiamo riprendere il cammino che abbiamo interrotto nel primo tempo contro lo Spezia perché abbiamo bisogno di fare punti. Come accaduto contro il Lecco, per essere competitivi dobbiamo essere in campo tutti al 100% perché quando caliamo l’intensità fisica o mentale andiamo in difficoltà. La Serie B è una categoria che non ti permette errori perciò dovremo essere a bravi a limitarli al minimo per rimanere sempre in partita”.