Brescia femminile vittorioso contro la Torres: 1 a 0

La seconda giornata di campionato della serie B femminile si conclude con una vittoria per il Brescia femminile contro la Torres e sale così a 4 punti in classifica, aggregandosi al gruppo della vetta. Il Brescia ha vinto di misura contro la squadra sarda: si è rivelato decisivo il rigore procurato da Saggion e messo a segno da Luana Merli al 21’ del secondo tempo.

La vittoria di misura è arrivata al termine di una gara molto combattuta da entrambe le squadre, con la Torres brava a difendere e dimostrarsi aggressiva. La prima occasione vera e propria arriva sui piedi di Brayda del Brescia al 19’: ottimo il controllo e la conclusione a rete, ma Fabiano è brava a respingere. Al 36’ è la Torres ad avere una buona occasione da rete, con una punizione dal limite dell’area battuta da Accornero, la conclusione però si spegne poco a lato del palo.

Il secondo tempo riprende sulla falsariga del primo e la prima occasione arriva pochi minuti dopo la ripresa del gioco: al 4’ è Bassano che si ritrova davanti al portiere Lonni ma quest’ultima è brava ad uscire e respingere la conclusione. L’episodio chiave arriva al 21’ della ripresa sull’azione condotta da Saggion, poi messa a terra fallosamente in area di rigore. Si incarica della battuta Merli e porta il Brescia in vantaggio. La Torres non riesce a riprendere in mano la partita e negli ultimi minuti il Brescia si limita a gestire il risultato.