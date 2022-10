Parità per il Brescia Femminile contro il San Marino

Termina con un pareggio il match di quinto turno del campionato di Serie B del Brescia Calcio Femminile in casa del San Marino Academy. All’Acquaviva Stadium, infatti, al termine di un match dai molteplici volti, il risultato finale è di 2-2, con le Leonesse che vanno sotto 2-0 dopo soli venti minuti e poi grazie alle reti di Hjohlman nel finale di primo tempo e di Pasquali nella ripresa riescono a riaddrizzare il match. Biancoblù che mantengono l’imbattibilità in campionato, ma resta il rammarico per le tante opportunità da rete non concretizzate soprattutto nel finale di partita

Mister Seleman cambia pochissimo e contro il San Marino schiera la stessa formazione che vinto contro l’Hellas Verona a eccezioni del portiere Lugli schierata stavolta titolare. Buona partenza del Brescia che al 2’ ci prova su calcio di punizione da posizione interessante con Magri ma il tiro è presa facile per Olivieri. A passare in vantaggio è però il San Marino dopo nemmeno dieci minuti: punizione laterale calciata in area da Accornero, la difesa biancazzurra non spazza e Brambilla ne ne approfitta in velocità e apre le marcature. Il Brescia rischia ancora al 19’ con un tiro dalla distanza di Ladu che esce di poco sopra la traversa. Il Brescia soffre e al 20’ arriva il raddoppio del San Marino: verticalizzazione per Tamburini che a tu per tu con Lugli non sbaglia. Superata le negativa fase iniziale, le leonesse iniziano a macinare campo e alla mezz’ora sfiorano il gol su azione d’angolo con Luana Merli. Il Brescia insiste e e al 34’ accorcia le distanze con Hjohlman brava a finalizzare l’ottimo cross di Fracas.

Nella seconda frazione di gioco il Brescia gioca la partita con piglio diverso e aggredisce il San Marino con maggiore intensità sin dalle prime battute. Il Brescia collezione due ghiotte occasioni in tre minuti con Luana Merli in volée prima e con Bianchi da posizione ravvicinata, ma Olivieri salva la porta. A un quarto d’ora dal termine dell’incontro, però, nemmeno l’estremo difensore sammarinese può nulla per evitare il gol in girata di Sofia Pasquali su assist di Hjiohlman. Il San Marino non ci sta a perdere e si rende pericoloso al 37’ con Tamburini, ma Lugli non si lascia sorprendere. Nei minuti di recupero entrambe le squadre hanno l’occasione per cambiare nuovamente il risultato l’imprecisione dovuta anche alla stanchezza per il ritmo elevato e il gran caldo fanno la differenza lasciando invariato il risultato finale.

Il Brescia Calcio Femminile tornerà in campo domenica 30 ottobre al Centro Sportivo “Mario Rigamonti” per affrontare il Cesena.

Le dichiarazioni rilasciate nel post partita dal mister Ashraf Seleman.

“Abbiamo fatto i primi venti minuti bruttissimi, durante i quali abbiamo preso due gol in maniera rocambolesca. Non stavamo bene in gara e abbiamo rischiato di buttare via completamente la partita. Poi siamo riusciti a trovare il 2-1 già nel primo tempo e siamo entrati nel secondo tempo con un altro atteggiamento: abbiamo ritrovato la nostra squadra. Abbiamo pareggiato. Più volte potevamo fare il terzo, per dettagli non siamo riusciti ad essere lucidi. Al primo gol, su palla inattiva, abbiamo concesso uno spazio che dovevamo coprire e loro sono state brave. Poi abbiamo continuato a soffrire e sono riuscite a fare anche il secondo. Su palla inattiva oggi abbiamo fatto molta fatica. Andavamo proprio in difficoltà sulle marcature, perdevamo dei riferimenti. È la prima volta che succede, può capitare una giornata così: in settimana ci lavoreremo e capiremo perché è successo. Nella ripresa ci siamo messi uomo su uomo sui loro tre attaccanti cercando di guadagnare terreno in avanti. Ci siamo riusciti: abbiamo ottenuto il pareggio. Poi, se avessimo lavorato meglio su alcuni palloni, evitando di finire così tante volte in fuorigioco, forse avremmo fatto anche il terzo. Comunque, ho avuto dei buoni segnali dal punto di vista del carattere e della voglia di recuperare la partita. Lavoreremo ancora meglio in settimana”.

IL TABELLINO

SAN MARINO - BRESCIA 2-2

SAN MARINO: Olivieri, Micciarelli (81’Menin), Bertolotti (71’ Bolognini), Brambilla, Zito, Ladu, Gallina, Accornero, Tamburini (84’ Prinzivalli), Abouziane (71’ Marengoni), Barbieri. A disposizione: Montanari, L’arena, Desiati. Allenatore: Domenichetti.

BRESCIA: Lugli, Viscardi, Perin, Galbiati, Ripamonti (58’ Pasquali), Brayda, Magri, Merli Cristina (67’ Bianchi), Hjohlman, Fracas (74’ Kustrin), Merli Luana. A disposizione: Ferrari, Vavassori, Ghisi, Barcella, Panza, Pedrini. Allenatore Seleman.

ARBITRO: Castelli di Ascoli Piceno.

ASSISTENTI: Gentili di Teramo; Zugaro di L’Aquila.

RETI: 9’ Brambilla, 20’ Tamburini, 34’ Hjohlman; 76’ Pasquali.

AMMONITE: Bertolotti, Brayda, Zito.

NOTE: Calci d’angolo 3-7. Recupero pt 2’, st 6’.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.