Il Brescia femminile rimonta in extremis: è 2 a 2 contro la Pink Bari

La nona giornata della serie B femminile si chiude con un punto per il Brescia femminile, per come è arrivato però pesa come se fosse una vittoria. L’avversario era di tutto rispetto, la Pink Bari, al momento terza in classifica proprio dietro la compagine bresciana. Al termine dell’incontro il risultato è di 2 a 2, con il Brescia femminile bravo a rimontare le due reti di svantaggio negli ultimi minuti di gioco.

Se c’è una cosa che non manca a questa formazione è il carattere, si può sintetizzare così l’intervista nel post partita a mister Garavaglia. L’allenatore si è soddisfatto di quanto messo in campo dalle sue giocatrici, sottolineando come non abbiano mai smesso di credere nel poter portare a casa un risultato utile: “Le ragazze sono state un’altra volta bravissime, perché vedevo che stavano bene erano eravamo arrivati quasi nei minuti finali. Però ci hanno creduto, e non era assolutamente facile rimontare due gol su questo campo. Sono davvero eccezionali, in partita e in allenamento danno sempre il massimo e io sono davvero orgoglioso di allenarle”.

La gara si è posta subito in salita per la formazione bresciana: al 16’ del primo tempo è costretta ad uscire per infortunio Cristina Merli, per lei un problema al polpaccio sinistro da valutare nei prossimi giorni. Dopo il primo quarto d’ora di assestamento, la Pink Bari trova le misure e aumenta i giri dell’attacco. La rete che sblocca il match arriva con Di Bari, autrice di un preciso sinistro indirizzato all’angolino e su cui il portiere avversario non può nulla; le baresi conducono per 1 a 0. In questa prima frazione di gioco il Brescia non riesce mai a rendersi davvero pericoloso, l’unica occasione da segnalare è una conclusione dalla distanza di Hjohlman al 42’, che però finisce abbondantemente a lato.

La ripresa si apre con un nuovo infortunio per il Brescia, Bianchi infatti non rientra in campo a causa di una distorsione al ginocchio, e bastano pochi giri d’orologio alla Pink Bari per siglare il raddoppio. Il 2 a 0 però non fa perdere d’animo le ragazze di mister Garavaglia e alla mezz’ora riescono a riaprire il match. Al 33’ Luana Merli lascia partire una conclusione che sorprende il portiere avversario, leggermente fuori dai pali, e sigla la rete del 2 a 1. Il pareggio arriva dieci minuti più tardi: il portiere della Pink Bari respinge una conclusione di Hjohlman ma Luana Merli è la più veloce e colpisce al volo il pallone respinto, insaccandolo in rete. 2 a 2 finale tra le due squadre: un Brescia a due facce che torna dalla trasferta con un punto d’oro per la classifica.