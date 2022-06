Brescia femminile, presidente Clara Gorno: “Morales è l’allenatore che cercavamo”

Al centro sportivo Rigamonti è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della squadra, Massimo Morales. Dopo la firma dei contratti, la presidente si è concessa ai microfoni per alcune importanti dichiarazioni.

Prima di tutto ha elogiato l’allenatore, sottolineando la sua esperienza internazionale: “Morales è il profilo di allenatore che cercavamo. Oltre ad avere una grandissima esperienza di campo a livello internazionale, ha anche il patentino da direttore sportivo. Con lui sono sicura che potremo fare un grande salto di qualità dal punto di vista della professionalità e delle competenze sia calcistiche che gestionali e manageriali. Ha sposato con grande entusiasmo il nostro progetto che non si limita alla gestione della prima squadra. Gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro.”

In seguito, la presidente parla anche delle ambizioni del club nel medio e lungo periodo, ribadendo come la figura di Morales sia centrale in questo: “Con mister Morales avremo la possibilità di iniziare il nostro percorso di creazione di uno “stile Brescia”, Nella nostra testa c’è l’intenzione di far sì che dalla scuola calcio alle più grandi ci sia una metodologia univoca, guidata dall’allenatore della prima squadra. Senza andare a scomodare esempi importanti, mister Morales ha dato la disponibilità a seguire da vicino il settore giovanile, soprattutto Primavera e Under 17 – che si alleneranno in contemporanea alla prima squadra sui campi del Centro Sportivo “Mario Rigamonti” – fornendo anche momenti di formazione agli allenatori del settore giovanile. Per noi questo è molto importante, perché per una società dilettantistica riuscire a “costruirsi” in casa i talenti è condizione necessaria per la continuità. E a Brescia, storicamente, c’è tanto su cui lavorare. Oggi apriamo una pagina nuova nella storia di questa società, sappiamo che sarà un percorso non a breve termine, ma sappiamo precisamente dove vogliamo arrivare e lavoriamo tutti i giorni per arrivarci.”