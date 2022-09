Brescia Femminile: Massimo Morales non è più l’allenatore

Massimo Morales non è più il tecnico del Brescia Femminile. Una notizia del tutto imprevista che arriva a una settimana dall’inizio del campionato di Serie B. L’allenatore campano, presentato soltanto a fine giugno come nuovo mister biancoazzurro, non guiderà quindi le leonesse nel prossimo campionato. Non sono chiare le motivazioni che hanno portato alla separazione, mentre l’unica certezza è che la panchina sarà affidata ad interim all’attuale allenatore della squadra primavera Marco Zambelli.

Di seguito il comunicato della Società.

“Il Brescia Calcio Femminile comunica che a far data da ieri, il signor Massimo Morales non è più il responsabile tecnico della Prima Squadra.

La decisione è stata presa di comune accordo al termine di un colloquio franco e sereno, al termine del quale la presidente Clara Gorno e il signor Morales si sono stretti la mano.

Il Brescia Calcio Femminile augura le migliori fortune professionali al signor Morales, che dal canto suo auspica una stagione ricca di soddisfazioni per le Leonesse.

Al momento non verranno rilasciate dichiarazioni in merito al presente comunicato da alcun tesserato del Brescia Calcio Femminile.

La guida tecnica della prima squadra sarà temporaneamente affidata al signor Marco Zambelli, che siederà in panchina domani per la trasferta di Cittadella in Coppa Italia”.