Brescia Femminile: buon pareggio contro la Lazio

Meritato pareggio del Brescia Femminile che all’esordio in campionato contro la Lazio conquista un ottimo primo punto. Buona prova delle leonesse che esprimono un bel gioco, ma dimostrano anche di saper soffrire e lottare fino all’ultimo come dimostrato dal gol di Fracas, al primo centro biancoazzurro, arrivato al 90’ minuto di gioco.

PRIMO TEMPO. Costretto ad andare in tribuna per scontare due giornate di squalifica, la panchina del Brescia è affidata al preparatore dei portieri Giorgio Negro. Le leonesse partono con il 4-3-3: Lugli in porta; difesa con Viscardi, Galbiati, Barcella e Fracaros; in mediana Brayda, Magri e Cristina Merli; in attacco Hjohlman, Kustrin e Luana Merli. Partita equilibrata per gran parte del primo tempo fino al 25’ quando la partita entra nel vivo. Cristina Merli ci prova da calcio piazzato, la barriera devia, ma la palla arriva a Luana Merli che di destro calcia in porta trovando l’opposizione del portiere avversario. Luana Merli ci prova poco più tardi su assist di Brayda, ma il tiro è debole. Il Brescia insiste e al 33′ ha una grande occasione crossa al centro per Luana Merli che in tuffo ci prova di testa, ma l’impatto con il pallone non è dei migliori. Nei minuti finali del primo tempo la Lazio alza la testa e al 45’ apre le marcature con una punizione ben calciata da Toniolo.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa il Brescia sembra aver accusato il colpo e la Lazio prova ad approfittarne, ma deve fare i conti con Lugli che che prima su Fracaros e poi su Fuhlendorff interviene in maniera efficace. Al 13′ le biancocelesti si vedono annullare un gol per fuorigioco a Visentin. Le leonesse provano a rientrare in partita e al 24′ confezionano una buona occasione con Fracas che riceve su cross di Hjohlman, ma la sua incornata non centra lo specchio della porta. Al 35′ Lazio sfiora il raddoppio in contropiede con Visentin, ma Lugli è brava a intercettare il pallone in uscita. Lugli si ripete al 38′ deviando prima un tiro-cross di Visentin, poi annullando la conclusione di Castiello sugli sviluppi dell’azione precedente. Quando la partita è giunta al 90’ minuto, le leonesse trovano il pareggio: su azione di contropiede Luana Merli crossa per Fracas che stavolta di testa non sbaglia e insacca sul secondo palo.

Nei minuti di recupero il Brescia soffre ancora gli ultimi attacchi laziali, mai il parziale non cambia più e il Brescia conquista il pareggio.Tra una settimana il Brescia farà il suo esordio casalingo al Centro Sportivo “Mario Rigamonti” contro l’Arezzo.

LE INTERVISTE RILASCIATE A FINE PARTITA ALL’UFFICIO STAMPA DEL BRESCIA

Con la squalifica di mister Seleman, a parlare è il preparatore dei portieri Giorgio Negro: «Le ragazze sono state bravissime, hanno giocato una grande partita sotto tutti i punti di vista e in campo si è visto quello che avevamo preparato in settimana. Non possiamo che essere contenti per quello che abbiamo visto in campo, indipendentemente dal risultato, che comunque è importante e fa morale. Avanti così».

Grande protagonista fra i pali, Alice Lugli: «Un pareggio sicuramente giusto, l’importante era dimostrare il carattere della nostra squadra. Penso che in campo si sia visto, per come siamo riuscite a recuperare la partita. Era un tipo di partita e prestazione che cercavamo, è ovvio che la strada è ancora lunga e c’è tanto da lavorare. Abbiamo appena iniziato con mister Seleman e il percorso è lungo e ci porterà sicuramente tante soddisfazioni». Sulla prestazione personale: «Sono contenta, mi dispiace per il gol preso perché probabilmente si poteva fare qualcosina di più. E’ ovvio che prendere gol non è mai bello, però riuscire a mantenere la squadra così tanto in partita è una bella soddisfazione».

Esordio con gol al 90′ per Teresa Fracas: «Sono felicissima di iniziare nel migliore dei modi la stagione, soprattutto perché la squadra mi ha aiutata molto quando sono entrata e sono molto contenta insieme a loro di aver pareggiato questa partita, fondamentale per noi». Gara intensa, giocata molto bene dalle Leonesse: «Molto bene nel primo senza dubbio, poi nalla ripresa abbiamo avuto meno occasioni, però quello che importa è che alla fine siamo riuscite a prenderci questo punto». Un pareggio e una prestazione che rappresentano sicuramente un forte riscatto dopo Cittadella: «Sicuramente, era fondamentale iniziare al meglio il campionato. Giochiamo una partita alla volta».

IL TABELLINO

LAZIO-BRESCIA 1-1

LAZIO: Guidi, Eriksen, Kakampouki, Chatzninikolaou (93’ Proietti), Fuhlendorff, Castiello, Toniolo, Falloni, Colombo (76’ Pezzotti), Pittaccio, Visentin (88’ Palombi). A disposizione: Natalucci, Khellas, Vivirito, Groff, Musolino, Jansen. Allenatore Catini.

BRESCIA: Lugli, Viscardi, Barcella, Galbiati, Fracaros (87’ Panza), Brayda, Magri (69’ Pasquali), Merli Cristina (69’ Bianchi), Hjohlman, Kustrin (46’ Fracas), Merli Luana. A disposizione: FeLerrari, Perin, Pietikainen, Ripamonti, Vavassori. Allenatore Seleman (squalificato, in panchina Negro).

ARBITRO: Iheukwumere dI L’Aquila.

ASSISTENTI: Lombardi di Chieti; Cardinali di Perugia.

MARCATRICI: 45’ Toniolo; 90’ Fracas.

AMMONITE: Falloni.

NOTE: Calci d’angolo: 8-3. Recupero: pt 1’, st 6’.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.