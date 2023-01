Il Brescia prepara la sfida alla Juventus in Coppa Italia

Sarà un super sfida ad aprire il 2023 del Brescia Calcio Femminile che domenica 8 gennaio affronterà la Juventus nel terzo e conclusivo turno del girone preliminare di Coppa Italia. Ad attendere la formazione campione d’Italia ci sarà un Centro Sportivo “Mario Rigamonti” gremito di pubblico pronto anche a riabbracciare le tante ex che nella l’ora carriera hanno vestito la maglia delle rondinelle a partire dalle bresciane Girelli e Cernoia, passando per Bonansea, Rosucci, Boattin, Gama, Salvai, Lenzini. L’ultima sfida tra il Brescia e Juventus risale alla stagione 2017/2018, precisamente il 21 maggio 2018 quando le due formazioni si sfidarono allo stadio “Silvio Piola” di Novara nello partita spareggio per aggiudicarsi il titolo di campionesse d’Italia. Quel giorno fu la Juventus a imporsi 5-4 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari terminarono 0-0. Un risultato amaro per i tifosi del Brescia, ma storico per la Juventus che conquistò il suo primo tricolore tra le donne.

La partita, che avrà inizio alle 14.30, sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports al link https://bit.ly/BCF-Juventus-Diretta con aggiornamenti testuali sulla pagina Facebook del BCF.

Le dichiarazioni di mister Achraf Seleman alla viglia della partita.

“Sarà sicuramente una sfida affascinante perché incontriamo la miglior squadra d’Italia, che vince il campionato da cinque stagioni. E’ sicuramente un orgoglio poter giocare questa partita, però detto questo non dobbiamo di certo pensare di scendere in campo pensando che il pronostico sia chiuso o con la convinzione di fare passerella o da sparring partner. Dobbiamo fare del nostro meglio per mettere le avversarie in difficoltà e cercare di limitare la loro grande forza. Dal punto di vista delle motivazioni non è che sia servito molto da parte mia o dello staff, è chiaro che sotto l’aspetto della concentrazione, della voglia e della combattività una partita così si prepara da sola. Sicuramente domani sarà importante fare bella figura, però non dimentichiamoci che abbiamo un campionato da giocare e una sfida importantissima domenica della prossima settimana contro il Tavagnacco”.

Ecco la lista delle convocate di mister Achraf Seleman:

PORTIERI

1 Lugli, 32 Ferrari;

DIFENSORI

6 Viscardi, 8 Barcella, 12 Fracaros, 14 Galbiati, 15 Ripamonti, 17 Perin;

CENTROCAMPISTE

4 Ghisi, 10 Merli C., 21 Farina, 23 Magri, 30 Bianchi, 48 Pedrini;

ATTACCANTI

7 Brayda, 18 Merli L., 22 Pasquali, 20 Hjohlman, 71 Fracas, 97 Lonati.