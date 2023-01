Brescia Femminile in trasferta contro la Ternana

La 14ª giornata di Serie B vede il Brescia Calcio Femminile di scena domenica 22 gennaio in trasferta contro la Ternana allo stadio “Moreno Gubbiotti” di Narni.

Reduci da quattro vittorie consecutive (Cittadella, Torres, Trani e Tavagnacco), condite da 17 gol fatti e nessuno subìto, le leonesse sono a caccia di punti preziosi per riagganciare le prime posizioni della classifica e davanti distante cinque punti c’i sono proprio le neroverdi dell’ex Federica Di Criscio. La partita, con calcio d’inizio alle ore 14:30, sarà trasmessa in streaming su Eleven Sports al seguente link: https://bit.ly/Ternana-BCF-Diretta.

Le parole del tecnico Ashraf Seleman al termine dell’allenamento di rifinitura: “Domani ci aspetta una gara intensa e molto dura. La Ternana è una squadra molto fisica, una squadra forte che si trova sopra di noi in classifica, il che vuol dire che stanno facendo bene. Hanno giocatrici che per anni sono state in serie A ed hanno grande esperienza, oltre ad alcune interessanti giovani prese dalla Roma. Conosco bene Fabio – Melillo, tecnico delle rossoverdi – che penso sia l’allenatore con più presenze nel femminile dato che già era da tempo nel movimento quando io iniziai, e sa come vanno i campionati. L’abbiamo preparata bene e vogliamo continuare ad offrire prestazioni importanti in questo campionato e continuare a rincorrere per provare a scalare qualche posizione di classifica. Andremo lì a fare la nostra gara sapendo che sarà una partita importante per farci capire dove possiamo realmente arrivare”.

Di seguito le convocate per la trasferta di Terni:

PORTIERI: 1 Lugli, 32 Ferrari;

DIFENSORI: 6 Viscardi, 8 Barcella, 12 Fracaros, 14 Galbiati, 15 Ripamonti, 17 Perin;

CENTROCAMPISTE: 4 Ghisi, 10 Merli C., 21 Farina, 23 Magri, 30 Bianchi, 33 Bortolin, 48 Pedrini;

ATTACCANTI: 7 Brayda, 18 Merli L., 22 Pasquali, 20 Hjohlman, 71 Fracas.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.