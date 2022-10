Brescia Femminile show contro il Genoa

Il Brescia Femminile centra la prima vittoria stagionale e torna dalla trasferta contro il Genoa con l’intero bottino conquistato al termine di una grande prestazione mai messa in discussione

PRIMO TEMPO. Dopo aver scontato i due turni di squalifica, mister Seleman può sedersi finalmente sulla panchina del Brescia che inizia la partita con il 4-3-3: Lugli in porta; difesa formata da Viscardi, Galbiati, Perin e Fracaros; Brayda, Magri e Cristina Merli a centrocampo con Hjohlman, Fracas e Luana Merli in avanti. Ottima la partenza delle leonesse che pressano molto alto e al 10’ trovano il vantaggio con Luana Merli brava a sorprendere Macera sul primo palo. Il Genoa accusa il colpo e dopo due minuti subisce il raddoppio con Fracas che segna a porta vuota. Il Brescia gestisce la partita e il Genoa riesce a farsi vedere soltanto alla mezz’ora, ma Lugli è attenta e non si fa sorprendere. Quello del Genoa è solo un lampo perché il Brescia torna ad attaccare mettendo alle strette le padrone di casa.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa il Brescia parte subito con il piede sull’acceleratore e dopo due minuti conquista un calcio di rigore con Hjohlman che entra in area ma viene stesa da Parolo. Dagli undici metri si presente Luana Merli che non sbaglia e segna la sua doppietta. Il Brescia controlla senza affanno e al minuto 80 cala il poker con Kustrin che raccoglie l’assist di Brayda e supera il portiere con con un tocco sottomisura. La partita termina senza altre occasioni pericolose e il Brescia può esultare tra gli applausi dei sostenitori la sua prima vittoria stagionale.

Il Brescia tornerà in campo venerdì sera al Centro Sportivo Mario Rigamonti in amichevole contro il Como.

Le parole del Mister Ashraf Seleman rilasciate nel post partita all’ufficio stampa del Brescia Femminile.

“Sì, abbiamo fatto quattro gol, ma la cosa più importante è non averli subiti perché con un risultato del genere possono esserci cali di concentrazione e si rischia di subire un gol, rovinando la vittoria anche a livello di costruzione e mentalità. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo: nei primi 25 minuti, probabilmente, avremmo potuto fare anche il terzo, ma non siamo riusciti per poco. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo ci siamo un po’ perse: abbiamo rischiato di far rientrare loro in gara. Nel secondo tempo, siamo state brave e abbiamo fatto il terzo e il quarto gol. Abbiamo lavorato molto in settimana sulla pressione offensiva in fase di recupero palla perché sapevamo che loro sono una squadra molto giovane con grande gamba, per cui se avessimo dato loro la possibilità di giocare e ragionare, con la loro velocità, avrebbero potuto metterci in difficoltà. Per cui abbiamo fatto questa scelta: volevamo andarle a prendere e non farle giocare. Le ragazze hanno coperto bene le linee, con i tempi giusti. Ogni tanto, anche loro hanno giocato, ma fa parte del calcio: abbiamo preso delle ripartenze ma lo abbiamo accettato e comunque è andata bene. È una vittoria che cercavamo e la mia prima vera in campo. Sono contento. Oggi è bello. Domani penseremo al Verona, una squadra forte come la Lazio e il Napoli che puntano al vertice. Sarà una partita difficile e cercheremo, come oggi, di vendere cara la pelle”.

IL TABELLINO

GENOA – BRESCIA 0-4

GENOA: Macera, Bettalli (61’ Luga), Abate, Fernandez, Parodi (61’ Millqvist), Tortarolo (82’ Lucafò), Papadopolou (61’ Cambra), Bargi, Parolo, Monetini, Brscic (84’ Traverso). A disposizione: Parnoffi, Crivelli, Perna, Rossi. Allenatore: Oneto.

BRESCIA: Lugli, Viscardi, Perin, Galbiati, Fracaros (72’ Ripamonti), Brayda, Magri, Merli Cristina (61’ Barcella), Hjohlman (77’ Vavassori), Fracas (72’ Pasquali), Merli Luana (61’ Kustrin). A disposizione: Ferrari, Pietikainen, Bianchi, Pedrini. Allenatore: Seleman.

ARBITRO: Falleni di Livorno.

ASSISTENTI: Ingenito di Piombino; Stella di Grosseto.

RETI: 10’ Merli Luana, 12’ Fracas, 48’ rig. Merli Luana, 80’ Kustrin.

NOTE: Angoli 2-4. Recupero pt 1’, st 3’.