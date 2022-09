Brescia Femminile sconfitto dal Cittadella in Coppa Italia

La nuova stagione del Brescia Femminile inizia con una sconfitta per due a zero contro il Cittadella nella prima giornata del girone B della Coppa Italia. Un palo per tempo colpito dalle leonesse comunque troppo poco incisive per impensierire il Cittadella a segno due volte nel primo tempo con Kongouli.

PRIMO TEMPO. Il Brescia scende in campo con un 4-2-3-1: Lugli tra i pali; difesa con Viscardi, Perin, Galbiati e Fracaros; Bianchi e Magri in mediana; Brayda, Kustrin e Hjohlman con Luana Merli in avanti. Le padrone di casa partono meglio e dopo cinque minuti creano il primo pericolo con Benedetti ma la sua conclusione è deviata da Lugli in corner. Al 24’ il Brescia costruisce una doppia, incredibile, occasione per sbloccare la partita: grande tiro dalla distanza di Magri e deviazioni provvidenziale si Toniolo. Sulla respinta arriva Merli che calcia di prima intenzione, ma Toniolo si oppone ancora deviando stavolta in angolo. Dopo il cooling break del primo tempo il Cittadella trova il vantaggio: Kongouli riceve palla, salta Viscardi e Lugli in uscita e appoggia in rete di sinistro. Alla mezz’ora Merli prova a suonare la carica alle sue compagne il suo mancino su cross di Brayda si spegne a lato. Allo scadere del primo tempo la formazione veneta raddoppia ancora con Kongouli che calcia di potenza sotto la traversa superando un’incolpevole Lugli.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa il Brescia cerca il pareggio da calcio piazzato con Fracaros, ma la sfera termina a lato. Poco dopo il quarto d’ora le padrone di casa sono nuovamente pericolose con Benedetti su una imbucata centrale, ma Lugli respinge chiudendo bene lo specchio della porta. Al minuto 74 le leonesse hanno l’occasione per accorciare le distanze, ma il colpo di testa di Pasquali si stampa sul palo. Il Cittadella ci prova sull’azione immediatamente successiva con Ferin, ma Lugli nega la via del gol.

Senza altre occasioni da rete si conclude la partita sul risultato di due a zero a favore del Cittadella. Leonesse nuovamente in campo tra una settimana per l’esordio in campionato sul campo della Lazio.

LE INTERVISTE

Marco Zambelli (allenatore): “Siamo partite un po’ in sordina, intimorite – il commento di Marco Zambelli -, perché si sa che venire a giocare qui a Cittadella è sempre complicato. E’ una squadra che ti fa giocare male perché molto aggressiva. Siamo uscite alla distanza poi purtroppo abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, poco dopo una grossa doppia occasione per noi. Poi nel prosieguo della partita abbiamo concesso qualcosa. Sicuramente è stata una settimana complicata sotto tanti punti di vista, mentalmente i cambiamenti lasciano sempre qualche strascico, però detto questo la squadra è forte, ha qualità e sono sicuro che farà una grande stagione. Non mi piace parlare di fortuna o sfortuna, per me sono argomenti che non esistono. Le ragazze sono state brave a creare le occasioni per fare gol, potevamo fare meglio tante altre cose perché ci sono state tante imprecisioni nel fraseggio che posso anche imputare al fatto che non c’è la tranquillità giusta in questo momento. Però ripeto, la qualità di questo gruppo è innegabile”. Sull’esordio sulla panchina delle leonesse, seppur ad interim, l’ex capitano del Brescia ha commentato così: “Era da due anni, quando ho giocato la mia ultima partita da calciatore, che non provavo certe emozioni. E’ stato bello, una bellissima opportunità che sono felice di aver vissuto insieme a questo gruppo di ragazze indipendentemente dal risultato di oggi perché hanno lottato e credo che potranno regalarci grandi soddisfazioni”.

Veronique Brayda (capitano): “Sicuramente è stata una prestazione sottotono da parte nostra e dobbiamo lavorare ancora su tante cose, ma la squadra c’è e crescerà giorno dopo giorno. Abbiamo peccato di aggressività e concesso troppo al Cittadella - prosegue Brayda -, però sono tutte cose che fanno parte di un percorso e potremo sicuramente lavorarci su queste cose. Non siamo neanche state fortunate coi pali, ma il calcio è anche questo e ci rifaremo. Sicuramente non siamo felici per questo risultato, però penso che deve essere un punto di partenza”.

IL TABELLINO

CITTADELLA - BRESCIA 2-0

CITTADELLA: Toniolo, Peruzzo, Manu, Dahlberg, Ferin (44’ st Zannini), Asta (23’ st La Rocca), Begal (23’ st Pizzolato), Ambrosi, Kongouli (36’ st Martinuzzi), Benedetti, Kiamou. (Nucera, Cecchinato, Pavana, Maddaluno, Orsini). Allenatore Colantuono

BRESCIA: Lugli, Viscardi (36’ st Barcella), Perin, Galbiati, Fracaros (23’ st Vavassori), Magri (23’ st Panza), Bianchi, Brayda (36’ st Merli Cristina), Hjohlman, Merli Luana, Kustrin (14’ st Pasquali). (Ferrari, Pietikainen, Ripamonti, Lumina). Allenatore Zambelli

ARBITRO: Maccorin di Pordenone.

ASSISTENTI: Nikolic di Merano; Giannone di Arco Riva

MARCATRICI: 27’ e 45’ Kongouli.

NOTE: Calci d’angolo 7-6. Recupero pt 4’, st 7’.