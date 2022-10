Brescia Femminile: prima sconfitta per le leonesse

Prima sconfitta in campionato per il Brescia Calcio Femminile e la prima in casa dopo oltre un anno e mezzo. L’ultimo ko interno risale infatti all’11 aprile 2021 contro la Roma CF per 1-3. Partita dalle forti emozioni con il Brescia che dopo due minuti va in svantaggio dopo due minuti, la ribaltata prima di entrare negli spogliatoi, ma poi cede nella ripresa subendo il gol dell’ex Fabiana Costi.

Mister Seleman schiera lo stesso undici partito titolare una settimana fa contro il San Marino, ma stavolta l’avvio è shock per le Leonesse che dopo due minuti passano in svantaggio: cross dalla corsia di destra, Ploner fa da sponda sul secondo dove c’è Zanni che insacca. Il Brescia non si scoraggia e reagisce subito con Luana Merli che però manca di un soffio il tap-in vincente su assist di Cristina Merli. Sul capovolgimento di fronte il Porcarelli calcia da posizione defilata e fa tremare la traversa. Ritmi altissimi con il Brescia che risponde colpo su colpo, ma al 35’ è ancora il legno a salvare il Brescia: Porcarelli serve l’ex Fabiana Costi che centra il palo esterno. Nel finale è però il Brescia a dominare la scena e a ribaltare il risultato. Il pareggio arriva al 44’ con Hjohlman brava a sorprendere Serafino con un pregevole pallonetto. Il Cesena accusa il colpo e dopo nemmeno sessanta secondo subisce la rimonta firmata Luana Merli che riceve da Hjohlman e scarica di potenza sotto la traversa. Le leonesse potrebbero anche allungare in pieno recupero, ma Serafino si oppone a Hjohlman deviando in angolo.

Nella ripresa i ritmi calano, ma il Brescia non riesce a chiudere la partita e sciupa l’appuntamento con il terzo gol con Luana Merli che prima approfitta di un errore difensivo ma poi controlla male allungandosi troppo il pallone favorendo l’uscita di Serafino. Il Cesena resta in partita e alla mezz’ora trova il gol del pareggio con Distefano che riceve da Galli e supera Lugli in uscita. A cinque minuti dal termine Fabiana Costi sfiora il gol con un tiro che passa a pochi centimetri dalla traversa. Sempre Costi spara alto da posizione ravvicinata a un minuto dallo scadere, ma in pieno recupero non fallisce finalizzano il contropiede ben orchestrato dalle compagne.

Partita per cuori forti quella andata in scena al C.S. Mario Rigamonti di Brescia con il Cesena che conquista l’Intera posta in palio. Le leonesse potranno rifarsi tra una settimana quando saranno impegnate in trasferta a Ravenna.

Le dichiarazioni del mister Ashraf Seleman rilasciate al termine della partita.

“Le ragazze sono state brave a ribaltare la partita dopo quel gol preso a freddo. Eravamo in partita, abbiamo sbagliato le opportunità create per chiuderla e alla fine abbiamo pagato dazio, abbassandoci troppo e sbagliando atteggiamento. Questo ha portato il Cesena, che è squadra di valore, a crederci e trovare prima il pareggio e poi la doccia fredda del gol del 2-3». Una squadra, il Brescia, che non riesce ancora a mantenere uno standard qualitativo e quantitativo uniforme durante tutto l’arco della gara: «Nel primo tempo abbiamo fatto bene. Poi vanno dati i meriti al Cesena, che ha giocato un’ottima gara. I loro gol nascono comunque da errori nostri, individuali e di reparto. Il loro 2-2 ha cambiato l’inerzia della gara, loro erano più convinte». Un ko che non deve comunque abbattere: «No, assolutamente. Dobbiamo stare lì, non dobbiamo mollare. Prima o poi una sconfitta sarebbe arrivata, da domani dobbiamo pensare solo al Ravenna. Stiamo lavorando bene, quindi dobbiamo continuare su questa strada. E’ un periodo particolare: la scorsa settimana avremmo potuto vincere 3-2 e non siamo riusciti. Oggi addirittura abbiamo perso, ma se avessimo segnato il 3-1 l’avremmo portata a casa. L’unica soluzione è il lavoro».

IL TABELLINO

BRESCIA - CESENA 2-3

BRESCIA: Lugli, Ripamonti, Galbiati, Perin, Viscardi, Brayda (42’ st Pasquali), Magri, Merli Cristina (21’ pt Bianchi), Hjohlman (42’ st Lonati), Fracas (19’ st Barcella), Merli Luana. (Lugli, Vavassori, Ghisi, Pietikainen, Panza). Allenatore Seleman

CESENA: Serafino, Bradau (5’ st Salimbeni), Carlini (24’ st Nano), Casadei, Costi, Porcarelli, Cuciniello, Zanni, Pastore (24’ st Galli), Ploner (5’ st Distefano), Rossi (1’ st Mancuso). (Frigotto, Gidoni, Costa, Iriguchi). Allenatore Ardito

ARBITRO: Rodighero di Vicenza.

ASSISTENTI: Antonini di Bassano del Grappa; Scaldaferro di Vicenza.

Reti pt 2’ Zanni, 44’ Hjohlman, 45’ Merli Luana; st 30’ Distefano, 47’ Costi

Note Centro Sportivo Mario Rigamonti. Calci d’angolo 3-7. Recupero pt 5’, st 4’.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.